Цена праздника: во что россиянам обойдутся новогодние развлечения

Эксперты изучили количество, сумму и средний чек покупок в категориях «театр», «концерты и шоу», «цирк и парки аттракционов», «дельфинарии, аквариумы и зоопарки» по картам банка в ноябре 2024 и 2023 гг.
Ежегодный ажиотаж в покупках билетов на новогодние шоу и театральные представления начинается в ноябре, россияне стараются успеть приобрести их заранее. При этом традиционно среди самых популярных видов новогодних развлечений для детей и взрослых лидируют три категории: «театры», «цирки, парки аттракционов, аквариумы, зоопарки и пр.», а также «концерты». Общий средний чек одной покупки билета по картам банка на вышеупомянутые способы поднятия настроения в ноябре 2024 года вырос до 3 640 ₽ с 3 507 ₽ в ноябре прошлого года.
Как показала статистика, если за 100% взять общее число платежей по картам в трех рассматриваемых категориях, то бесспорные лидеры в ноябре 2024 года — театры, в том числе праздничные новогодние елки для детей. Так, в минувшем месяце на них пришлось 63% всех таких покупок, на 2% меньше, чем в прошлом году. А средний чек билета на театральную постановку в ноябре 2024 года составил 4 761 ₽.
На втором месте, в зависимости от числа платежей по картам банка, оказались «цирки, парки аттракционов, аквариумы, зоопарки и пр.» с долей 33% в трех указанных категориях. Интерес к ним не снижается — в преддверии Нового года 2024 показатель был практически таким же, 32%. Средний чек на билет в цирки, парки аттракционов, аквариумы и зоопарки в ноябре 2024 года составил 1 735 ₽.
И, наконец, на третьей позиции — концерты и шоу. Их доля в ноябре 2024 года — 4%, а годом ранее была 3%. Средний чек одной покупки в минувшем месяце составил 2 156 ₽
«Интересный факт: чаще всего билеты на развлечения в преддверии нового года покупают онлайн — 53% против 47% офлайн. При этом годом ранее показатели у онлайн-продаж были выше — 56% против 44% покупок через кассы», — отметили в банке.
Там добавили, что женщины лидируют в покупках билетов в театры и на концерты с долями в 60% и 62%, соответственно. На мужчин же приходится 40% платежей за походы на театральные постановки, и 38% — на концерты.
При этом билеты на цирковые постановки, в парки аттракционов, аквариумы, зоопарки и пр. чаще всего покупают мужчины. На них в ноябре 2024 года пришелся 61% платежей по картам, а на женщин — 39%.
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