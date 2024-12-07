Цена праздника: во что россиянам обойдутся новогодние развлечения

Как показала статистика, если за 100% взять общее число платежей по картам в трех рассматриваемых категориях, то бесспорные лидеры в ноябре 2024 года — театры, в том числе праздничные новогодние елки для детей. Так, в минувшем месяце на них пришлось 63% всех таких покупок, на 2% меньше, чем в прошлом году. А средний чек билета на театральную постановку в ноябре 2024 года составил 4 761 ₽.