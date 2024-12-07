ЦБ продолжит укреплять рубль. Мнение эксперта

«Официальный курс доллара США снизился до 99,4 ₽ (-7,7% за неделю), китайский юаня — до 13,6 ₽ (-7,7%)», — напомнила эксперт.
Динамика курса национальной валюты, вероятнее всего, объяснялась коррекцией, последовавшей за первой реакцией рынка на санкции против отдельных финансовых институтов. Кроме того, некоторую поддержку рублю оказывает приостановка регулярных покупок иностранной валюты Банком России в рамках бюджетного правила.
«Также не исключено, что в условиях отсутствия новых шоков из котировок иностранной валюты постепенно уходит геополитическая и санкционная премия», — считает Наталья Ващелюк.
Высокие рублевые процентные ставки также продолжают сдерживать ослабление рубля, ограничивая спрос на импорт и иностранные активы.
«На заседании 20 декабря Банк России может повысить ключевую ставку до 24%: текущая инфляция существенно превышает прогнозы аналитиков и регулятора, а в начале следующего года возможен дополнительный всплеск роста цен из-за роста издержек компаний», — прогнозирует она.
В подобных условиях регулятор, вероятно, будет стремиться в очередной раз убедить рынок в бескомпромиссности его борьбы с инфляцией. Снижение розничного кредитования и возможная нормализация корпоративного кредитования пока представляются менее значимыми для решения Банка России.
«На следующей неделе при отсутствии новых шоков курс доллара, вероятно, стабилизируется в коридоре 100−105 ₽, китайского юаня — 13,5−14,5 ₽», — резюмировала аналитик.
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