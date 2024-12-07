ЦБ продолжит укреплять рубль. Мнение эксперта

В подобных условиях регулятор, вероятно, будет стремиться в очередной раз убедить рынок в бескомпромиссности его борьбы с инфляцией. Снижение розничного кредитования и возможная нормализация корпоративного кредитования пока представляются менее значимыми для решения Банка России.