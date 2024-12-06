Застройщики в России сдают дома в среднем на полгода позже, чем обещали

В проектных декларациях застройщики фиксируют свои обязательства по срокам ввода домов, а в договорах с дольщиками — сроки передачи квартир, которые, как правило, составляют от трех до шести месяцев после планируемого ввода. Соответственно, перенос ввода даже на два месяца позволяет уложиться в сроки передачи квартир.