Застройщики в России сдают дома в среднем на полгода позже, чем обещали

Летом, уже после отмены отмены массовой льготной ипотеки, замглавы Минстроя Никитина Стасишин заявил, что главным конкурентным преимуществом российских девелоперов в ближайшие полтора года будет своевременная сдача жилья, а не его качество.
«Основная мотивация — побыстрее раскрыть счета эскроу. За счет раскрытия гасятся кредиты банкам, снижается бремя высоких процентных ставок», — отметил Холопик.
По его словам, в первом квартале 2024 года девелоперы в среднем задерживали сдачу жилья на 7,2 месяца, во втором квартале — на 8,4 месяца. Показатели третьего и неполного четвертого квартала (октябрь-ноябрь) — 5,5 месяца и 5,9 месяца соответственно.
Холопик также рассказал, что по результатам января-ноября текущего года десятка крупнейших российских застройщиков (по объему текущего строительства) задерживала сдачу жилья на меньший срок, чем девелоперы в целом по стране — в среднем на 0,75 месяца против 6,7 месяца.
При этом из топ-10 дольше других в январе-ноябре задерживали сдачу домов девелоперские компании ФСК (1,6 месяца), «Самолет» (1,4 месяца) и «А101» (1,4 месяца). Показатель девелопера ЛСР — почти 0,9 месяца, краснодарской ГК «Точно» — около 0,6 месяца, ПИК — 0,5 месяца. А компании Dogma, «Брусника», «Югстройинвест» и Setl Group и вовсе не допустили просрочек за 11 месяцев, добавил Холопик.
В проектных декларациях застройщики фиксируют свои обязательства по срокам ввода домов, а в договорах с дольщиками — сроки передачи квартир, которые, как правило, составляют от трех до шести месяцев после планируемого ввода. Соответственно, перенос ввода даже на два месяца позволяет уложиться в сроки передачи квартир.