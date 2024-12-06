Wildberries запускает выдачу заказов в газетных киосках

Киоски будут функционировать исключительно для выдачи заказов без возможности примерки. Срок хранения заказа в киоске составит три дня. При этом размер товара не должен превышать 35×45х38 см, а максимальная стоимость одного товара не должна быть более 10 тыс. рублей.