Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries запускает выдачу заказов в газетных киосках

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ начинает тестирование выдачи заказов в газетных киосках, пилотный проект охватит 26 объектов в четырех регионах, говорится в сообщении компании.

Источник: Shutterstock

«Объединенная компания Wildberries и Russ запускает пилотный проект по выдаче заказов в газетных киосках. В рамках тестирования было выбрано 26 объектов в четырех регионах: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж и Тверь — в них станет доступна выдача заказов платформы в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Киоски будут функционировать исключительно для выдачи заказов без возможности примерки. Срок хранения заказа в киоске составит три дня. При этом размер товара не должен превышать 35×45х38 см, а максимальная стоимость одного товара не должна быть более 10 тыс. рублей.

Срок доставки заказа в киоск будет зависеть от расположения логоцентра, откуда будет осуществляться отгрузка. Если заказанный товар не подойдет покупателю, оформить возврат можно на любом пункте выдачи заказов маркетплейса. Кроме того, для оформления возврата можно вызвать курьера.

«В случае успеха пилотного проекта и его востребованности среди пользователей, Wildberries будет принимать решение о расширении таких окон выдачи заказов», — добавляет объединенная компания.