Wildberries запускает выдачу заказов в газетных киосках

«Объединенная компания Wildberries и Russ запускает пилотный проект по выдаче заказов в газетных киосках. В рамках тестирования было выбрано 26 объектов в четырех регионах: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж и Тверь — в них станет доступна выдача заказов платформы в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Киоски будут функционировать исключительно для выдачи заказов без возможности примерки. Срок хранения заказа в киоске составит три дня. При этом размер товара не должен превышать 35×45х38 см, а максимальная стоимость одного товара не должна быть более 10 тыс. рублей.
Срок доставки заказа в киоск будет зависеть от расположения логоцентра, откуда будет осуществляться отгрузка. Если заказанный товар не подойдет покупателю, оформить возврат можно на любом пункте выдачи заказов маркетплейса. Кроме того, для оформления возврата можно вызвать курьера.
«В случае успеха пилотного проекта и его востребованности среди пользователей, Wildberries будет принимать решение о расширении таких окон выдачи заказов», — добавляет объединенная компания.