СМИ: студенткам в России хотят повысить пособия по беременности и родам

Руководитель научной лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова отмечает, что число молодых женщин, которые могут претендовать на пособия по беременности и родам, не такое большое. Она также указывает, что большинство российской молодежи стремится получить образование и строить карьеру, нежели создавать семью. По ее словам, увеличенные детские пособия могут привлечь внимание жителей малых городов и деревень, где молодым специалистам труднее найти работу по сравнению с крупными городами.