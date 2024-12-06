СМИ: студенткам в России хотят повысить пособия по беременности и родам

В настоящее время размер пособий по беременности и родам для студенток вузов, колледжей и техникумов, обучающихся на дневной форме, соответствует размеру стипендии.
Государственная академическая стипендия предоставляется студентам, успешно проходящим аттестации, зачеты и экзамены. В 2024 году студенты дневных отделений в университетах могут ежемесячно получать стипендию в размере 2067 рублей, а студенты колледжей и техникумов — 539 рублей. Финансирование данных стипендий осуществляется из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Депутат Яна Лантратова предложила увеличить пособия по беременности и родам для учащихся в средних и высших учебных заведениях до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) и заявила, что готовит соответствующий законопроект. Однако, как сообщает один из источников в «Ведомостях», показатель МРОТ пока не учитывается при расчете повышенного пособия.
Если студентка не получает стипендию или обучается по контракту, размер пособия равен минимальному размеру государственной академической стипендии, который устанавливается локальным нормативным актом учебного заведения. Этот подход может быть изменен в будущем.
Основная цель демографической политики в стране — снизить средний возраст матери при рождении первого ребенка до 20 лет, чтобы увеличить вероятность рождения второго ребенка, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он также акцентировал внимание на том, что не существует волшебных мер, которые могли бы мгновенно повысить рождаемость среди студентов в России.
Согласно данным Минобрнауки на июль месяц, в 543 университетах России обучаются почти 37 000 матерей, из которых почти 18 000 воспитывают детей младше трех лет (согласно информации «РИА Новости»). По словам Сафонова, для предоставления этим 18 000 матерям-студенткам пособия, равного минимальной заработной плате, в следующем году потребуется примерно 4,75 миллиарда рублей.
Руководитель научной лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова отмечает, что число молодых женщин, которые могут претендовать на пособия по беременности и родам, не такое большое. Она также указывает, что большинство российской молодежи стремится получить образование и строить карьеру, нежели создавать семью. По ее словам, увеличенные детские пособия могут привлечь внимание жителей малых городов и деревень, где молодым специалистам труднее найти работу по сравнению с крупными городами.
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