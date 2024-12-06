Валютные ограничения в 2024 году: как меняются правила работы с валютой

Для физических лиц остается прежним лимит на снятие наличной валюты со счетов и вкладов, который в текущем году продлен сроком до 9 марта 2025 года. До установленной даты вкладчики могут получить наличную валюту со своего валютного счета или вклада — тот остаток, который зафиксирован по состоянию на 00:00 московского времени 9 марта 2022 года, при этом не более 10 000 долларов США или эквивалент в евро. Получить можно только эти два вида валют, независимо от того, в какой валюте был оформлен вклад или счет. Если средств на вкладе или счете больше, то остальную сумму выдадут в рублях по официальному курсу ЦБ.