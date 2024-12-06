Валютные ограничения в 2024 году: как меняются правила работы с валютой

Глобальные экономические изменения влекут за собой необходимость принимать меры по стабилизации финансовой системы. Россия продолжает активно регулировать движение капитала — валютные ограничения в 2024 году направлены на защиту национальной экономики от внешних шоков и обеспечение стабильности внутреннего рынка. Разбираемся, что изменилось в этом году.
Какие валютные ограничения введены в России в 2024 году
В начале 2024 года были актуализированы нормативные акты, направленные на усиление контроля движения иностранной валюты внутри страны. Подробности рассказали эксперты.
Юлия Чермашенцева, финансовый директор ГК «ЕТЕ»: «В связи с действующими против России санкциями, которые запрещают продавать валюту западных стран отечественным финансовым институтам, Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 года. Юридические лица-нерезиденты до этой даты не смогут получать наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских йенах».
Юлия Чермашенцева продолжила: ограничения также касаются юридических лиц-резидентов — снять со счетов наличные в валюте они смогут только на цели командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. Если средства были размещены вкладчиками после 9 сентября 2022 года, получить их клиенты российских банков смогут только в рублях по курсу кредитно-финансового учреждения на дату выдачи средств. С обычных потребителей при снятии валюты со счетов или вкладов банки не будут взимать комиссию. Соответствующие ограничения для финансовых организаций продлены на шесть месяцев.
В марте 2024 года Банк России смягчил требования к резидентам по взносам в уставный капитал иностранных компаний. Российским резидентам с 1 апреля 2024 года не требуется получать индивидуальное разрешение ЦБ на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов, если сумма таких операций в пользу одного юридического лица не превышает 15 млн рублей. Операция может быть осуществлена как в российских рублях, так и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России на дату платежа. Если сумма операций независимо от валюты платежа превышает лимит, то, как и ранее, необходимо получить разрешение Банка России.
Продолжает действовать условие об обязательной репатриации и продаже валютной выручки, приходящей от экспорта в адрес компаний топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной, химической промышленности, зернового хозяйства. На сегодняшний день экспортеры из установленного перечня компаний должны зачислять на свои банковские счета валюту, полученную от внешнеторговых контрактов, в размере не менее 40%, а реализовывать — не менее 25%.
Для физических лиц остается прежним лимит на снятие наличной валюты со счетов и вкладов, который в текущем году продлен сроком до 9 марта 2025 года. До установленной даты вкладчики могут получить наличную валюту со своего валютного счета или вклада — тот остаток, который зафиксирован по состоянию на 00:00 московского времени 9 марта 2022 года, при этом не более 10 000 долларов США или эквивалент в евро. Получить можно только эти два вида валют, независимо от того, в какой валюте был оформлен вклад или счет. Если средств на вкладе или счете больше, то остальную сумму выдадут в рублях по официальному курсу ЦБ.
Меры, направленные на ограничения валютных операций, призваны обеспечить стабильность рубля, защитить экономику от негативных последствий мирового финансового кризиса и действующих санкций в отношении РФ и ее экономических субъектов.
Причины введения валютных ограничений в России
Чтобы понять, почему государство принимает такие меры, необходимо рассмотреть несколько факторов, повлиявших на их принятие.
1. Защита национальной экономики
Одна из главных задач валютных ограничений — защита внутреннего рынка. Внешние экономические потрясения могут негативно сказаться на состоянии российской экономики, а контроль над движением капитала позволяет минимизировать риски.
2. Поддержание курса рубля
Ограничивая свободное обращение иностранных валют, государство стремится поддерживать курс национальной валюты на приемлемом уровне, предотвращая резкие колебания.
3. Борьба с теневой экономикой
Некоторые валютные операции могут использоваться для уклонения от налогов и проведения нелегальных сделок. Введение строгих правил помогает бороться с теневыми схемами и повышает прозрачность финансовых потоков.
Таким образом, система валютных ограничений — значимая часть комплексной стратегии по обеспечению устойчивости и развития экономики России.
Какие операции с валютой можно проводить в 2024 году
Несмотря на ужесточение мер, легальные способы работы с иностранной валютой остались. Рассмотрим основные виды разрешенных операций.
Операции по обмену валюты
В настоящее время в России есть несколько схем проведения этой операции. Существуют следующие способы:
- через валютный счет. Обмен осуществляется с рублевого счета по курсу банка на день операции. Доллары и евро нельзя снять с такого счета — обналичить деньги можно только в рублях;
- покупка через брокера. Здесь действует ряд специальных ограничений — например, брокерские компании торгуют валютой, которая официально представлена на Московской бирже. За операции взимается комиссия, а перевод средств доступен только на валютный банковский счет.
Переводы в пределах страны и за рубеж
По общему правилу валютные операции между резидентами запрещены. Разрешенные операции прямо предусмотрены законом — это, например, выплата зарплаты, компенсация командировочных расходов.
В течение месяца со своего счета в российском банке на зарубежный счет можно перевести не более 1 млн долларов или эквивалент в другой иностранной валюте.
SWIFT-переводы работают в банках, не попавших под санкционные ограничения — в основном это банки второго-третьего эшелонов, находящиеся за пределами топ-20.
О возможностях и условиях валютных переводов со своих счетов необходимо предварительно уточнять непосредственно в вашем банке.
Физические лица могут осуществлять переводы в рублях и иностранной валюте, однако здесь нужно руководствоваться правилами и лимитами, устанавливаемыми банками или системами денежных переводов — в зависимости от выбранного способа.
Ограничения на покупку и продажу валюты для физических лиц
Центральный Банк России не вводил ограничений на суммы обмена валюты, однако финансовые организации из-за ее дефицита руководствуются собственными нормативными документами. Покупка и продажа валюты физическими лицами возможна в рамках установленных внутренних лимитов, комиссия при выдаче не взимается. Из-за санкций и ограничений наличной валюты в отделениях стало мало — при необходимости приобретения валюты рекомендуем заранее убедиться, что в выбранном вами офисе есть нужная сумма.
Надо помнить, что банки обязаны уведомлять Росфинмониторинг обо всех операциях с крупными суммами.
Основные цели валютного контроля
Валютный контроль направлен на достижение нескольких важных целей. Основные из них:
- защита национального бюджета: ограничение оттока капитала способствует сохранению государственных резервов;
- поддержка отечественного производства: регулирование валютных операций стимулирует использование национальных товаров и услуг вместо импортных аналогов;
- усиление финансовой дисциплины: четкое соблюдение правил валютных операций способствует повышению ответственности участников рынка;
- борьба с инфляцией: стабилизация курса рубля помогает сдерживать рост цен на товары и услуги.
Контроль над валютными операциями считается одним из инструментов государственного регулирования экономики.
Как валютные ограничения России отразятся на других странах
Изменения в валютной политике России неизбежно окажут влияние на международную финансовую систему. Страны, тесно сотрудничающие с Россией, в последние годы сталкиваются с определенными трудностями в проведении взаиморасчетов. Однако эти трудности могут стать стимулом для поиска новых форм взаимодействия и укрепления двусторонних отношений.
Кроме того, другие государства могут использовать опыт России для разработки собственных мер по защите своих экономик. В условиях глобальной нестабильности многие страны стремятся усилить контроль над финансовыми потоками, и российский пример может оказаться полезным.
Перспективы валютного регулирования в России в ближайшие годы
Ожидается, что в будущем будут разработаны еще более эффективные механизмы контроля движения капитала. Возможно, появятся новые инструменты для стимулирования использования национальной валюты в международных расчетах.
Также не исключена возможность постепенного смягчения некоторых ограничений после достижения стабильного состояния экономики. Однако конкретные шаги будут зависеть от текущей ситуации на мировом финансовом рынке и внутренних потребностей страны.
Мнение эксперта
Продолжая тему перспектив валютного регулирования, Юлия Чермашенцева отметила следующее: «В ответ на международные вызовы ожидаем дальнейшую адаптацию валютного контроля и рост использования цифровых валют для упрощения международных расчетов. В долгосрочной перспективе возможна либерализация валютного регулирования, если мировая экономическая ситуация это позволит. Несомненно, что Россия будет учитывать международные практики валютного регулирования, адаптировать их под свои условия, применять новые технологии для повышения эффективности финансовых операций».
Главное о валютных ограничениях в 2024 году
Завершая обзор, выделим основные аспекты валютных ограничений в 2024 году, необходимые для понимания текущих тенденций в экономике и финансовой сфере.
1. Новые правила: в 2024 году пересмотрены валютные ограничения, включая контроль за вывозом капитала, переводами и обменом валюты.
2. Цели: защита национальной экономики, поддержание курса рубля и борьба с теневой экономикой.
3. Разрешенные операции. Несмотря на ужесточение правил, остаются возможности для легального обмена валюты и осуществления переводов.
4. Международное влияние: изменения в российской валютной политике могут оказать воздействие на другие страны, став стимулом к поиску новых форм взаиморасчетов.
5. Эксперты ожидают дальнейшего совершенствования механизмов валютного контроля и возможного смягчения отдельных ограничений.
Валютные ограничения — важная часть государственной экономической политики, направленной на обеспечение стабильности и устойчивого развития страны.
Список источников:
1. Федеральный закон от 10.12.2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
2. Постановление Правительства РФ от 26.12.2022 года № 2433 «Об утверждении Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами».
3. Решение Совета директоров ЦБ РФ от 05.09.2024 года «О комиссии при выдаче физическим лицам наличной иностранной валюты».
4. Решение Рабочей группы Банка России от 06.03.2024 года № ПРГ-12−3/534 «По рассмотрению вопросов выдачи разрешений на осуществление (исполнение) операций (сделок), в отношении которых в связи с недружественными действиями иностранных государств установлены запреты (ограничения) на их совершение».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2023 года № 1681 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 года № 771».
Автор: Николай Силкин
Эксперт: Юлия Чермашенцева, финансовый директор ГК «ЕТЕ»