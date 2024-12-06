В органичном порядке: как продление соглашений ОПЕК+ повлияет на рынок

— Решение оказалось компромиссным. То есть увеличение добычи отдельным странам разрешат с апреля 2025 года, хотя общее сокращение нефтяным альянсом добычи нефти на 3,65 млн баррелей в сутки будет продолжаться до конца сентября 2026 года. Одновременно ОАЭ и РФ и, возможно, еще некоторым странам разрешили очень постепенно увеличивать добычу с апреля 2025-го, при этом в декабре следующего года темпы увеличения, по крайней мере, Россией, будут немного быстрее. Для тех стран, которые давно планировали увеличение добычи, но не могли этого сделать из-за жестких квот ОПЕК+, такие разрешения, безусловно, хорошая новость, — пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.