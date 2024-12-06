В органичном порядке: как продление соглашений ОПЕК+ повлияет на рынок

Решение ОПЕК+ продлить ограничения нефтедобычи будет способствовать стабилизации котировок и, наиболее вероятно, укрепит их на уровне $70−75 в ближайшие месяцы. Об этом рассказали «Известиям» эксперты. 5 декабря прошла министерская встреча организации стран — экспортеров нефти. Государства альянса приняли решение продлить действующие условия сделки по сокращению добычи до апреля 2025 года. После этого до конца сентября 2026 года организация запланировала постепенный выход из добровольных сокращений на 2,2 млн баррелей в сутки. Решение ОПЕК+ отложить увеличение объемов нефтедобычи выглядит крайне осторожным и выгодным странам, которые заинтересованы в поддержании текущих цен, включая Россию, говорят аналитики.
Согласительные меры
5 декабря прошла министерская встреча стран ОПЕК+. Государства альянса приняли решение продлить действующие условия сделки по сокращению добычи нефти до апреля 2025 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОПЕК. С апреля 2025-го до конца сентября 2026-го организацией запланирован постепенный выход из добровольных сокращений на 2,2 млн баррелей в сутки, которые взяли на себя в ноябре 2023 года восемь стран: Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Ирак, Кувейт, Оман и Казахстан.
Остальные сокращения (1,65 млн баррелей в сутки) и существующие квоты по ограничению добычи продолжат действовать до конца декабря 2026 года. Наибольший объем сокращений, как обязательных, так и добровольных, приходится на Россию и Саудовскую Аравию (около 9 млн баррелей в сутки на каждое государство).
Как писали «Известия», изначально страны ОПЕК+ должны были начать постепенно возвращать объемы добычи на нефтяной рынок вплоть до декабря 2025-го, но позднее договорились перенести постепенное восстановление с октября на декабрь.
— Решение оказалось компромиссным. То есть увеличение добычи отдельным странам разрешат с апреля 2025 года, хотя общее сокращение нефтяным альянсом добычи нефти на 3,65 млн баррелей в сутки будет продолжаться до конца сентября 2026 года. Одновременно ОАЭ и РФ и, возможно, еще некоторым странам разрешили очень постепенно увеличивать добычу с апреля 2025-го, при этом в декабре следующего года темпы увеличения, по крайней мере, Россией, будут немного быстрее. Для тех стран, которые давно планировали увеличение добычи, но не могли этого сделать из-за жестких квот ОПЕК+, такие разрешения, безусловно, хорошая новость, — пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Страны ОПЕК+ готовы нарастить объемы добычи, однако умеренными темпами, что в целом будет способствовать стабилизации котировок, отметил «Известиям» заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Даже если на фоне новостей о растущем предложении на рынке будет наблюдаться краткосрочное снижение цены нефти, оно будет незначительным, наиболее вероятно, что сырье будет торговаться в диапазоне $70−75 в ближайшие месяцы, отметил эксперт.
— Снижение стоимости топлива, которое может произойти в апреле 2025 года из-за постепенного увеличения добычи, может даже пойти нефтяному рынку на пользу, он немного охладится. При более низких ценах можно будет ожидать более высокого спроса импортеров, прежде всего Китая. Так что спрос на российскую нефть, на наш взгляд, в следующем году как минимум не снизится, — считает Наталья Мильчакова.
В 2025-м цену нефти Brent можно будет ожидать в среднем в рамках $60−80 за баррель, оценила эксперт.
Факторы влияния.
За прошедший месяц нефтяные котировки снизились: 5 ноября баррель Brent торговался по стоимости около $75,5, а 5 декабря в районе 14:00 мск цена составлял примерно $72,7. При этом после объявления решения ОПЕК+ котировки сохранились примерно на том же уровне, свидетельствуют данные торгов ICE.
На нефтяные котировки по-прежнему будут влиять две группы факторов: динамика спроса в крупнейших странах-импортерах (Китае и Индии), а также уровень геополитической напряженности на Ближнем Востоке, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов.
— В последние дни мы увидели новую порцию негативной для нефтяного рынка информации из КНР — об ускоренном переходе китайцев на электромобили. Данная новость, как по заказу появившаяся как раз накануне встречи ОПЕК+, давит на цены вниз и может стать тем фактором, который сподвигнет страны — участницы альянса вновь отодвинуть сроки восстановления добычи, — отметил эксперт.
При этом Валерий Андрианов подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке остается тем фоном, который удерживает цены от существенного падения. Обострение в Сирии может рассматриваться как очередной этап эскалации, способный привести к масштабным последствиям, особенно в случае вовлечения в конфликт вооруженных сил Ирана, считает аналитик.
Ситуация на северо-западе Сирии начала ухудшаться 27 ноября, когда боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», представляющего ребрендинг организации «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической и запрещена в РФ), бывшего филиала в Сирии «Аль-Каиды» (также запрещена в РФ), начали атаку в направлении городов Алеппо и Хама. Уже 30 ноября Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт, был захвачен террористами, писали «Известия». Позднее МИД Ирана сообщил о возможной встрече с Россией, Турцией и Катаром по Сирии.
На стоимость топлива также могут повлиять политика Дональда Трампа на посту президента США, потенциальное увеличение добычи сланцевой нефти в американском регионе, позиция Саудовской Аравии по ограничению производства, а также динамика добычи в странах, не ограниченных квотами, таких как Венесуэла, Ливия, Иран и Канада, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
— Решение ОПЕК+ отложить увеличение объемов нефтедобычи выглядит крайне осторожным и выгодным странам, которые заинтересованы в поддержании текущих цен, включая Россию. Отечественные интересы совпадают с саудовскими — сохранение текущей ценовой конъюнктуры и предотвращение резких обвалов рынка, отметил эксперт.
ОПЕК+ фактически заморозила планы увеличения добычи до тех пор, пока цена не поднимется до $80 за баррель, считает Владислав Антонов. Картель будет максимально осторожно маневрировать, чтобы сохранить баланс между объемами производства и стоимостью нефти, избегая резких колебаний рынка, полагает специалист.