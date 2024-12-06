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В Абхазии заявили о запрете на ввоз мандаринов в Россию

Россия запретила ввозить мандарины из Абхазии, заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба в беседе с «Интерфаксом».

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что такое решение российская сторона приняла, сославшись на решение санитарных служб. Бганба упомянул «некую вредоносную мушку», наличие которой абхазские санитарные службы опровергли.

«Обычно эту мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии. К сожалению, эта мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю», — отметил и. о. премьера республики.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».