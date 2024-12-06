Стало известно, сколько россиян отмечают Новый год в кредит

Чаще всего россияне при покупке продуктов для новогоднего стола планируют уложиться в 5 тыс. рублей (47% респондентов). Четверть опрошенных готова выделить на эту категорию расходов от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Заметно меньшая доля россиян (14%) отметила, что потратит на продукты от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Только 6% респондентов планируют отдать за новогодний стол от 20 тыс. до 50 тысяч рублей. Еще 8% опрошенных заявили, что их расходы на праздничный стол превысят 50 тыс. рублей.