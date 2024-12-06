Эксперт назвала закон, который убережет россиян от скрытых платежей

Как отметила экономист, это окажет влияние на разнообразные виды бизнеса, начиная от транспортных компаний и заканчивая управляющими организациями. По ее словам, потребителям не нравится неожиданно сталкиваться с услугами, которые не были заранее оговорены и за которые приходится платить. Анисимова заметила, что долгое время такие случаи оставались в неясной зоне.