Эксперт назвала закон, который убережет россиян от скрытых платежей

«Новый законопроект, предложенный правительством России, направлен на защиту прав потребителей и запрет навязывания лишних затрат. Если поправки к закону “О защите прав потребителей” будут приняты, любые дополнительные услуги можно будет предоставлять только с письменного согласия клиента и на основании отдельного договора», — подчеркнула Анисимова.
Как отметила экономист, это окажет влияние на разнообразные виды бизнеса, начиная от транспортных компаний и заканчивая управляющими организациями. По ее словам, потребителям не нравится неожиданно сталкиваться с услугами, которые не были заранее оговорены и за которые приходится платить. Анисимова заметила, что долгое время такие случаи оставались в неясной зоне.
Экономист добавила, что изменения в законодательстве усилят ответственность за навязывание услуг. Это позволит клиентам требовать компенсацию. Также она уточнила, что компании могут быть оштрафованы на сумму до 400 тысяч рублей.
«Интересно, что до настоящего времени подобные запреты уже существовали в законодательстве, но их формулировки оставляли слишком много места для трактовок. Некоторые компании пользовались этим, чтобы продолжать навязывать ненужные услуги», — подытожила Анисимова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».