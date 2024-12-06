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Сербия попросила Россию увеличить поставки газа

Балканская страна попросила Россию увеличить поставки газа на предстоящий зимний период, рост закупок уже начался, пишет РИА Новости со ссылкой на слова вице-премьера Сербии Александра Вулина.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Мы уже попросили (Россию — ред.) увеличить поставки и уже увеличили закупки (газа — ред.), но это только для зимнего периода», — заявил он в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

«После этого мы будем заключать новое соглашение, и я думаю, что с этим у нас не будет никаких проблем», — заключил сербский вице-премьер.

На вопрс о том, не возникнет ли новых проблем с оплатой российского сырья, вице-премьер отметил, что Сербия сделает все необходимое для проведения платежей.

«Проблемы (с оплатой газа — ред.) вероятно, возникнут. Но прямо сейчас делегация Сербской газовой компании находится в Санкт-Петербурге, и они решают проблему с газом. Я не могу рассказать вам подробности, но я знаю, что мы сделаем все необходимое для оплаты газа», — добавил он.