Сербия попросила Россию увеличить поставки газа

«Мы уже попросили (Россию — ред.) увеличить поставки и уже увеличили закупки (газа — ред.), но это только для зимнего периода», — заявил он в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
«После этого мы будем заключать новое соглашение, и я думаю, что с этим у нас не будет никаких проблем», — заключил сербский вице-премьер.
На вопрс о том, не возникнет ли новых проблем с оплатой российского сырья, вице-премьер отметил, что Сербия сделает все необходимое для проведения платежей.
«Проблемы (с оплатой газа — ред.) вероятно, возникнут. Но прямо сейчас делегация Сербской газовой компании находится в Санкт-Петербурге, и они решают проблему с газом. Я не могу рассказать вам подробности, но я знаю, что мы сделаем все необходимое для оплаты газа», — добавил он.