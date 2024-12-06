Сербия попросила Россию увеличить поставки газа

«Проблемы (с оплатой газа — ред.) вероятно, возникнут. Но прямо сейчас делегация Сербской газовой компании находится в Санкт-Петербурге, и они решают проблему с газом. Я не могу рассказать вам подробности, но я знаю, что мы сделаем все необходимое для оплаты газа», — добавил он.