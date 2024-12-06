Сбербанк выплатит дивиденды в размере 50%

«Мы сохраняем наши цели. Мы намерены поддерживать рентабельность капитала на уровне не ниже 22%. В части достаточности капитала мы ожидаем восстановления значений норматива Н20.0 (норматив достаточности капитала банковской группы — ред.) до целевого значения 13,3% в течение 25 года с учетом выплаты дивидендов в размере 50% за 2024 год», — сказал он.
Кроме того, Греф отметил, что Сбербанк ожидает восстановления достаточности капитала до цели в 13,3% в 2025 году.
Ранее в сентябре глава кредитной организации заявлял президенту России Владимиру Путину, что «Сбер» в 2024 году намерен выплатить государству налогов и дивидендов на сумму примерно 1,2 трлн рублей — абсолютный рекорд за все время.
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