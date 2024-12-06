Сбербанк выплатит дивиденды в размере 50%

«Мы сохраняем наши цели. Мы намерены поддерживать рентабельность капитала на уровне не ниже 22%. В части достаточности капитала мы ожидаем восстановления значений норматива Н20.0 (норматив достаточности капитала банковской группы — ред.) до целевого значения 13,3% в течение 25 года с учетом выплаты дивидендов в размере 50% за 2024 год», — сказал он.