Сбер оценил сокращение «матрасно-подушечных» денег за последние полгода на 20%

«Мы видим исторически самые низкие запасы матрасных денег, люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты, что не может не радовать. Потому что это, конечно, позволит экономике активнее использовать ресурсы и людям зарабатывать, — отметил Греф. — Считайте, что между подушкой и депозитом разница 29% — сразу треть. Мы оцениваем за последние полгода сокращение подушечных денег примерно на 20%».