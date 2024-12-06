Сбер оценил сокращение «матрасно-подушечных» денег за последние полгода на 20%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбербанк оценил сокращение «матрасно-подушечных» денег россиян за последние полгода на 20%. Об этом в рамках Дня инвестора банка сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
«Мы видим исторически самые низкие запасы матрасных денег, люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты, что не может не радовать. Потому что это, конечно, позволит экономике активнее использовать ресурсы и людям зарабатывать, — отметил Греф. — Считайте, что между подушкой и депозитом разница 29% — сразу треть. Мы оцениваем за последние полгода сокращение подушечных денег примерно на 20%».