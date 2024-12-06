Сбер не видит пространства для существенного ослабления рубля

«Понятно, что есть сейчас некоторое ослабление рубля, но сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим. Он будет колебаться в зависимости от ситуации. Сейчас мы не видим пока пространства для существенного ослабления рубля. Равновесный курс на сегодня с учетом инфляции — 100−105 (рублей за доллар). На конец 2025 года он будет в районе 112−115 (рублей за доллар)», — сказал он.