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«Самокат» начал поставки пастилы и мармелада в Китай

Как сообщил «Ведомостям» представитель интернет-ритейлера, принадлежащий Сберу сервис быстрой доставки продуктов «Самокат» выходит на международный рынок. Компания уже приступила к поставкам восьми продуктов под собственным брендом в Китай.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik.com

Компания «Самокат» открыла магазин на одной из ведущих онлайн-платформ Китая — Jingdong Mall, используя китайскую компанию-экспортера Sichuan Xilan Trading Co. Ltd. В этом магазине можно заказать изделия, такие как «Белевская пастила», шоколад на меду (молочный и горький), жевательный мармелад со вкусом колы в виде медвежат, а также освежающие конфеты с ароматом мандарина.

Как сообщил представитель компании, «Самокат» планирует расширять ассортимент продукции для экспорта в Китай, постепенно добавив еще 18 товаров собственного бренда. Это будут такие продукты, как маринованные огурцы, вяленые томаты в масле, горчица, лечо, томатная паста и злаковые батончики.

Кроме того, «Самокат» уже занимается регистрацией своего магазина на другой китайской платформе — Tmall, которая является частью Alibaba Group, подтвердил представитель компании.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».