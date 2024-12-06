«Самокат» начал поставки пастилы и мармелада в Китай

Компания «Самокат» открыла магазин на одной из ведущих онлайн-платформ Китая — Jingdong Mall, используя китайскую компанию-экспортера Sichuan Xilan Trading Co. Ltd. В этом магазине можно заказать изделия, такие как «Белевская пастила», шоколад на меду (молочный и горький), жевательный мармелад со вкусом колы в виде медвежат, а также освежающие конфеты с ароматом мандарина.