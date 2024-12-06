«Самокат» начал поставки пастилы и мармелада в Китай

Компания «Самокат» открыла магазин на одной из ведущих онлайн-платформ Китая — Jingdong Mall, используя китайскую компанию-экспортера Sichuan Xilan Trading Co. Ltd. В этом магазине можно заказать изделия, такие как «Белевская пастила», шоколад на меду (молочный и горький), жевательный мармелад со вкусом колы в виде медвежат, а также освежающие конфеты с ароматом мандарина.
Как сообщил представитель компании, «Самокат» планирует расширять ассортимент продукции для экспорта в Китай, постепенно добавив еще 18 товаров собственного бренда. Это будут такие продукты, как маринованные огурцы, вяленые томаты в масле, горчица, лечо, томатная паста и злаковые батончики.
Кроме того, «Самокат» уже занимается регистрацией своего магазина на другой китайской платформе — Tmall, которая является частью Alibaba Group, подтвердил представитель компании.
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