Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Конъюнктура была не самая благоприятная для рынка. «Цены на нефть немного снизились, а рубль продолжил активное укрепление. Фактор пятницы сегодня также мог сдерживать биржевых “быков”, — рассказал эксперт по фондовому рынку “БКС мир инвестиций” Александр Шепелев.
При этом в западных СМИ начала муссироваться тема проведения политических консультаций в целях деэскалации украинского конфликта, рассказал эксперт. «И, хотя этому нет каких-либо подтверждений, вера в геополитический прорыв улучшила настрой инвесторов», — отметил Шепелев.
Мировые рынки двигались в основном в умеренном плюсе. «Статистика дня не дала однозначных сигналов. В еврозоне оценка ВВП за III квартал — 0,9% год к году — совпала с ожиданиями. Вместе с тем в Германии в октябре объем производства упал на 1% месяц к месяцу вместо того, чтобы, согласно прогнозу аналитиков, вырасти на аналогичную величину. Минтруда США представило отчет по занятости за ноябрь. Общее число занятых в несельскохозяйственном секторе за месяц выросло на 227 тыс. человек, уровень безработицы остался на уровне 4,2%. Индекс доллара отреагировал снижением на выход этих показателей», — также отметил специалист.
Рынок акций
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (+2,74% и +2,56%), привилегированные акции «Транснефти» (+2,39%), котировки «Алросы» (+2,08%), бумаги «Озона» (+1,71%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+1,24% и +1,1%).
«Поддержку акциям в пятницу оказывали заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что вопрос снижения дивидендов компании “Транснефть” до менее 50% от прибыли после повышения налогов не обсуждается», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
Акции Сбербанка получили импульс к росту после проведения дня инвестора, в ходе которого глава банка Герман Греф сообщил, в частности, что надеется на выполнение банком запланированных обязательств по дивидендам в 2025 году.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,62%), котировки «Русала» (-2,34%), акции «Распадской» (-2,14%), бумаги «Русснефти» (-3,88%), котировки «Самолета» (-1,53%).
Прогноз на 9 декабря
При отсутствии нового негатива на предстоящей неделе борьба за удержание выше 2 500 пунктов продолжится, индекс Мосбиржи способен подтянуться поближе к 2 600 пунктам, считают в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании на 9 декабря — 2 500−2 600 пунктов, по биржевому курсу юаня — 13−14 рублей, по доллару — 98−102 рубля.
В Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 2 500 — 2 600 пунктов, доллар проторгуется в диапазоне 99−101 рубль, евро — в рамках 104−106 рублей, юань — в коридоре 13,5−13,9 рубля.
В понедельник в Китае будут опубликованы данные по динамике потребительских и производственных цен в ноябре. На российском рынке «Диасофт» проведет день стратегии, Henderson опубликует данные о выручке за ноябрь.