Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Мировые рынки двигались в основном в умеренном плюсе. «Статистика дня не дала однозначных сигналов. В еврозоне оценка ВВП за III квартал — 0,9% год к году — совпала с ожиданиями. Вместе с тем в Германии в октябре объем производства упал на 1% месяц к месяцу вместо того, чтобы, согласно прогнозу аналитиков, вырасти на аналогичную величину. Минтруда США представило отчет по занятости за ноябрь. Общее число занятых в несельскохозяйственном секторе за месяц выросло на 227 тыс. человек, уровень безработицы остался на уровне 4,2%. Индекс доллара отреагировал снижением на выход этих показателей», — также отметил специалист.