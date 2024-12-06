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Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи завершал неделю в разнонаправленном ключе, покупатели вели борьбу за удержание бенчмарка выше 2 500 пунктов. По итогам дня рублевый индикатор подрос на 1,01%, до 2 536,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,04%, до 703,62 пункта. Курс юаня за день упал на 52 копейки, до 13,41 рубля.

Источник: Reuters

Конъюнктура была не самая благоприятная для рынка. «Цены на нефть немного снизились, а рубль продолжил активное укрепление. Фактор пятницы сегодня также мог сдерживать биржевых “быков”, — рассказал эксперт по фондовому рынку “БКС мир инвестиций” Александр Шепелев.

При этом в западных СМИ начала муссироваться тема проведения политических консультаций в целях деэскалации украинского конфликта, рассказал эксперт. «И, хотя этому нет каких-либо подтверждений, вера в геополитический прорыв улучшила настрой инвесторов», — отметил Шепелев.

Мировые рынки двигались в основном в умеренном плюсе. «Статистика дня не дала однозначных сигналов. В еврозоне оценка ВВП за III квартал — 0,9% год к году — совпала с ожиданиями. Вместе с тем в Германии в октябре объем производства упал на 1% месяц к месяцу вместо того, чтобы, согласно прогнозу аналитиков, вырасти на аналогичную величину. Минтруда США представило отчет по занятости за ноябрь. Общее число занятых в несельскохозяйственном секторе за месяц выросло на 227 тыс. человек, уровень безработицы остался на уровне 4,2%. Индекс доллара отреагировал снижением на выход этих показателей», — также отметил специалист.

Рынок акций

В наибольшем плюсе к завершению сессии находились обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (+2,74% и +2,56%), привилегированные акции «Транснефти» (+2,39%), котировки «Алросы» (+2,08%), бумаги «Озона» (+1,71%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+1,24% и +1,1%).

«Поддержку акциям в пятницу оказывали заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что вопрос снижения дивидендов компании “Транснефть” до менее 50% от прибыли после повышения налогов не обсуждается», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.

Акции Сбербанка получили импульс к росту после проведения дня инвестора, в ходе которого глава банка Герман Греф сообщил, в частности, что надеется на выполнение банком запланированных обязательств по дивидендам в 2025 году.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,62%), котировки «Русала» (-2,34%), акции «Распадской» (-2,14%), бумаги «Русснефти» (-3,88%), котировки «Самолета» (-1,53%).

Прогноз на 9 декабря

При отсутствии нового негатива на предстоящей неделе борьба за удержание выше 2 500 пунктов продолжится, индекс Мосбиржи способен подтянуться поближе к 2 600 пунктам, считают в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании на 9 декабря — 2 500−2 600 пунктов, по биржевому курсу юаня — 13−14 рублей, по доллару — 98−102 рубля.

В Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 2 500 — 2 600 пунктов, доллар проторгуется в диапазоне 99−101 рубль, евро — в рамках 104−106 рублей, юань — в коридоре 13,5−13,9 рубля.

В понедельник в Китае будут опубликованы данные по динамике потребительских и производственных цен в ноябре. На российском рынке «Диасофт» проведет день стратегии, Henderson опубликует данные о выручке за ноябрь.