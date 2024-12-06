Россияне стали больше жертвовать на благотворительность

Самые большие суммы — как в «Щедрый вторник», так и в течение всего года — жертвуют на лечение и реабилитацию детей с тяжелыми заболеваниями, а также людям с онкологическими заболеваниями и фондам, которые помогают всем нуждающимся (бездомным, жертвам катастроф, людям с инвалидностью и другим). За период с 3 января по 3 декабря 2024 года средний размер пожертвования на лечение детей составил 519 рублей. Это на 12% больше, чем за тот же период 2023 года.