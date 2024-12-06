Россияне назвали квартиру своей мечты

Респонденты выделили несколько факторов, широко влияющих на выбор объекта при покупке. Так, в приоритете почти у половины россиян (49%) наличие в квартире большой кухни-гостиной и красивого, эстетичного вида из окна. Зеленая зона для прогулок рядом с домом привлекает 58,8% опрошенных. 31,4% обязательно обратят внимание при покупке на наличие большой территории для парковки автомобилей. 25,5% мечтают о жилье с панорамным остеклением.