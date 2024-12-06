Россияне хотят зарабатывать в 2025 году шестизначную сумму

Финансовые ожидания мужчин оказались заметно выше, чем женщин (доход не ниже 200 тыс. руб. в месяц хотели бы получать 59% мужчин и 47% женщин). В возрастном разрезе самые высокие запросы наблюдались у миллениалов (от 35 до 44 лет) и поколения Х (от 45 до 54 лет) — 58 и 54% соответственно.