Россиянам в этом году глинтвейн обойдется в 1488 рублей

Апельсины в среднем приобретают за 178 рублей за 1 кг, что на 5% дороже, чем в 2023 году. Медианная цена на красное вино выросла на 33%, до 809 рублей за бутылку. Тару негазированной воды в магазине покупают за 44 рубля — плюс 7% относительно средней стоимости прошлого года.