Россия увеличила поставки платины в США

Так, в середине осени экспорт увеличился в 2,3 раза по сравнению с сентябрем и в 2,1 раза за год — до 203 миллионов долларов. Это наибольший объем поставок с октября 2022 года, когда они составляли 253 миллиона долларов.
Доля российских компаний в американском импорте в октябре составила 31,5% — максимум с апреля 2020 года.
В результате Россия была вторым крупнейшим поставщиком платины в США, уступая только Южной Африке (270 миллионов долларов). В пятерку также входили Германия (51,5 миллиона долларов), Италия (25,2 миллиона) и Бельгия (22,3 миллиона).
В то же время всего за десять месяцев текущего года стоимость российских поставок, наоборот, сократилась — на пятую часть, до 862 миллионов долларов.