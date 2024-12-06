Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

Россельхознадзор опроверг информацию о том, что импорт мандаринов из Абхазии в Россию запрещен. Ранее и.о. премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз фруктов, ссылаясь на решение санитарных служб.