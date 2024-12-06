Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», — сообщили «Ъ» в ведомстве.
Новость дополняется.
Россельхознадзор опроверг информацию о том, что импорт мандаринов из Абхазии в Россию запрещен. Ранее и.о. премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз фруктов, ссылаясь на решение санитарных служб.
«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», — сообщили «Ъ» в ведомстве.
Новость дополняется.