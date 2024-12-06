Путин: введение тарифов на услуги связи с Белоруссией вступит в силу с 1 марта

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко тогда же называл параметры, которые должны начать действовать весной следующего года. По его словам, должен быть подготовлен проект решения Высшего государственного совета Союзного государства, предусматривающий установление сниженных межоператорских тарифов и обеспечение с 1 марта 2025 года белорусских и российских абонентов услугами связи по тарифам, которые сопоставимы с применяемыми в так называемой домашней сети в объеме не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц. Ранее бесплатными стали входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства.