Путин: введение тарифов на услуги связи с Белоруссией вступит в силу с 1 марта

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что отмена роуминга между РФ и Белоруссией произойдет с 1 марта 2025 года.
«Сегодня будет принято новое решение — о введении комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства. Новые правила вступят в силу уже с 1 марта 2025 года», — сказал глава российского государства на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
5 ноября Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил резолюцию «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)». Как отмечал тогда премьер-министр РФ Михаил Мишустин, власти двух стран стараются приблизить тарифы на телефонные разговоры и интернет-трафик к домашним. Он подчеркивал, что с 1 марта 2025 года для абонентов российских и белорусских операторов нужно обеспечить комфортные тарифы для телефонных разговоров и передачи цифровых данных в интернете.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко тогда же называл параметры, которые должны начать действовать весной следующего года. По его словам, должен быть подготовлен проект решения Высшего государственного совета Союзного государства, предусматривающий установление сниженных межоператорских тарифов и обеспечение с 1 марта 2025 года белорусских и российских абонентов услугами связи по тарифам, которые сопоставимы с применяемыми в так называемой домашней сети в объеме не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц. Ранее бесплатными стали входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства.