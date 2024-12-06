Производители колбас уведомили магазины о повышении цен на продукцию

Как уточнил один из источников, в феврале 2025 года стоимость продукции брендов «Черкизово», «Атяшево» (ГК «Талина») и «Новая столица» (бренд «Егорьевская») вырастет на 10%. Великолукский мясокомбинат, по словам эксперта, увеличит цену на колбасы и сосиски на 7%.