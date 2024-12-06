Производители колбас уведомили магазины о повышении цен на продукцию

Информацию «Ведомостям» озвучили два источника среди торговых сетей. По их утверждению, подорожание коснется продукции федеральных поставщиков.
Как уточнил один из источников, в феврале 2025 года стоимость продукции брендов «Черкизово», «Атяшево» (ГК «Талина») и «Новая столица» (бренд «Егорьевская») вырастет на 10%. Великолукский мясокомбинат, по словам эксперта, увеличит цену на колбасы и сосиски на 7%.
Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк отметил, что, несмотря на растущую себестоимость производства в 2024 году, переработчики мяса стремились сдержать рост отпускных цен.
По его мнению, ослабление рубля негативно влияет на мясоперерабатывающую отрасль, так как внутри страны производят недостаточно отдельных видов мяса и часть продукции приходится ввозить из-за рубежа.
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