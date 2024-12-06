Правительство направит почти 950 млн рублей на развитие энергетики и ЖКХ

«В их числе консолидация регионального имущественного комплекса ЖКХ на базе созданных в каждом субъекте единых операторов, привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, установление экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах», — рассказали в кабмине.