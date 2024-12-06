Правительство направит почти 950 млн рублей на развитие энергетики и ЖКХ

«Более 947,8 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, средства позволят обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ.
«В их числе консолидация регионального имущественного комплекса ЖКХ на базе созданных в каждом субъекте единых операторов, привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, установление экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах», — рассказали в кабмине.
В пресс-службе добавили, что в мае 2023 года на совещании правительственной комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа в ходе рабочей поездки в Минеральные Воды премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину обеспечить реализацию пилотных программ модернизации энергетики и ЖКХ в Северо-Кавказском федеральном округе.