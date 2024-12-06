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Politico: разногласия по сделке с «Меркосур» грозят пошатнуть основы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Разногласия между Францией и Германией по поводу торгового соглашения о свободной торговле Евросоюза со странами Южноамериканского общего рынка («Меркосур») грозят углубить раскол в объединении, что может пошатнуть его основы. Такое мнение приводится в статье европейского издания Politico.

Источник: РИА "Новости"

По его оценкам, переговоры ЕС с «Меркосур» разжигают «серьезный франко-германский раскол и угрожают пошатнуть основы, на которых построен Евросоюз». Отмечается, что Париж, который «категорически выступает против сделки, в ярости». Так, во Франции опасаются, что приток дешевого мяса из Латинской Америки будет угрожать местным фермерам, что «спровоцирует народный гнев против истеблишмента [республики] и ЕС».

Как подчеркивает Politico, возражения Франции «приводят в ярость Германию» и провоцируют в стране обсуждения о том, что Берлину, возможно, стоит вернуть контроль над свой торговой политикой. Такое решение поставило бы под вопрос смысл существования ЕС, указывает издание.

5 декабря глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в X, что прибыла в Латинскую Америку, и заявила, что «финишная черта» в переговорах между ЕС и «Меркосур» уже близка. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с фон дер Ляйен выразил несогласие с принятием сделки в нынешнем виде.

В 2019 году ЕС и «Меркосур» после 20 лет переговоров подписали торговое соглашение, однако сделка была заморожена, поскольку увеличение масштабов вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран Евросоюза. В начале декабря 2023 года страны Южноамериканского общего рынка по итогам саммита в Рио-де-Жанейро договорились продолжить переговоры по соглашению о свободной торговле с ЕС.

«Меркосур» — крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, его основателями стали Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.