Politico: разногласия по сделке с «Меркосур» грозят пошатнуть основы ЕС

По его оценкам, переговоры ЕС с «Меркосур» разжигают «серьезный франко-германский раскол и угрожают пошатнуть основы, на которых построен Евросоюз». Отмечается, что Париж, который «категорически выступает против сделки, в ярости». Так, во Франции опасаются, что приток дешевого мяса из Латинской Америки будет угрожать местным фермерам, что «спровоцирует народный гнев против истеблишмента [республики] и ЕС».