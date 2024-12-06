Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на новогодний ужин

Для тех, кто планирует подготовить новогодний стол только для себя, в этом году придется потратить в среднем около 7,5 тысячи рублей. Если же готовить для компании из двух-четырех человек, затраты вырастут до 10,2 тысячи рублей. В случае, когда ожидается от пяти до десяти гостей, застолье обойдется в 17 тысяч рублей. А если приглашены 11 и более человек, то стоимость праздничного стола составит 28,5 тысячи рублей.