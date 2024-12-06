Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на новогодний ужин

Больше половины россиян планируют организовать праздничное новогоднее застолье. На эти цели они собираются потратить около 12 тысяч рублей — такие результаты публикует RT, ссылаясь на результаты тематического опроса, проведенного порталом SuperJob.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Для тех, кто планирует подготовить новогодний стол только для себя, в этом году придется потратить в среднем около 7,5 тысячи рублей. Если же готовить для компании из двух-четырех человек, затраты вырастут до 10,2 тысячи рублей. В случае, когда ожидается от пяти до десяти гостей, застолье обойдется в 17 тысяч рублей. А если приглашены 11 и более человек, то стоимость праздничного стола составит 28,5 тысячи рублей.

Размер затрат на новогоднее празднование варьируется в зависимости от города. Например, в Москве на это запланировано в среднем 14,6 тысячи рублей, тогда как в Санкт-Петербурге — 10,8 тысячи рублей. В регионах жители намерены потратить примерно 11,6 тысячи рублей.

Данные получены в ходе исследования, которое провел сервис по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие 3 тысячи экономически активных жителей из различных округов России.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».