Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на новогодний ужин

Для тех, кто планирует подготовить новогодний стол только для себя, в этом году придется потратить в среднем около 7,5 тысячи рублей. Если же готовить для компании из двух-четырех человек, затраты вырастут до 10,2 тысячи рублей. В случае, когда ожидается от пяти до десяти гостей, застолье обойдется в 17 тысяч рублей. А если приглашены 11 и более человек, то стоимость праздничного стола составит 28,5 тысячи рублей.
Размер затрат на новогоднее празднование варьируется в зависимости от города. Например, в Москве на это запланировано в среднем 14,6 тысячи рублей, тогда как в Санкт-Петербурге — 10,8 тысячи рублей. В регионах жители намерены потратить примерно 11,6 тысячи рублей.
Данные получены в ходе исследования, которое провел сервис по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие 3 тысячи экономически активных жителей из различных округов России.
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