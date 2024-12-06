Обнадеживающая динамика

Свою роль сыграла риторика российских властей на форуме ВТБ «Россия зовет!». Еще раз были подчеркнуты цели стратегии развития рынков до 2030 года, повышения капитализации российского рынка до 66% от ВВП в том числе за счет новых IPO. В этом контексте Минфин сообщил о подготовке к IPO семи компаний. Так же о планах провести IPO и разместить 2% акционерного капитала на Восточной бирже (бывшая товарная СПБ Биржа) заявил Сибур. Кроме того, президент России пожелал Банку России и правительству взаимодействовать для поиска способов снижения инфляции без нанесения вреда экономики. Несмотря на эти ремарки, котировки ОФЗ вчера показали небольшое снижение, индекс RGBI опустился на 0,1%.