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Новак анонсировал выход постановления кабмина об ограничении майнинга

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Постановление правительства России об ограничении майнинга в некоторых регионах подготовлено и выйдет в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам в Красноярске вице-премьер РФ Александр Новак.

Источник: Freepik

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики ранее одобрила запрет на майнинг криптовалюты в ряде регионов с декабря 2024 года. Как уточнило правительство, запрет планируется вводить в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ограничения на майнинг предполагаются в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, КБР и КЧР, а также в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

«Мы не пошли по пути запрета в целом майнинга [в стране]. После решения правительственной комиссии должно выйти постановление правительства. Сейчас оно на выходе, подготовлено и в ближайшее время будет», — сообщил Новак, добавив, что решение правительственной комиссии «живой механизм» и власти готовы рассматривать и другие предложения, «если ситуация будет требовать этого».

Вице-премьер РФ подчеркнул, что майнинговая деятельность, при профиците электроэнергии, нормальное явление и возможность получать в бюджет дополнительные поступления.