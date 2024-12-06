Новак анонсировал выход постановления кабмина об ограничении майнинга

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики ранее одобрила запрет на майнинг криптовалюты в ряде регионов с декабря 2024 года. Как уточнило правительство, запрет планируется вводить в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ограничения на майнинг предполагаются в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, КБР и КЧР, а также в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.