Нормативную стоимость жилья в России понизят на 1%

«Определить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2025 года ‎в размере 107 611 (сто семь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.