МКБ обозначил три глобальных тренда для финансового мира

«Отвечая на вопрос, каким мы видим будущее финансового мира, мы считаем, что сейчас он будет находиться под тремя большими трендами. В первую очередь, это тренд децентрализации, также это тренд на существование на принципах равноправия, интеграции, и третье — фокус на технологическом процессе», — сказал Коржов, выступая на 17-м Веронском евразийском экономическом форуме.
При этом банкир подчеркнул, что тренд на децентрализацию мира останется надолго. «Если задать себе вопрос о том, долгосрочен ли тренд децентрализации, то отвечая на него, мы понимаем, что да. Тренд децентрализации сегодня основан на культурных центрах, на культурных ценностях», — подчеркнул Коржов.
Вместе с тем эксперт указал, что в этом мире за Россией большое будущее. «И это будущее находится в центре евразийского континента», — заключил Коржов.
Веронский евразийский экономический форум проходит