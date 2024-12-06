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МКБ обозначил три глобальных тренда для финансового мира

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 6 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Московского кредитного банка (МКБ) Максим Коржов назвал три глобальных тренда для финансового мира. Один из них — децентрализация.

Источник: Freepik

«Отвечая на вопрос, каким мы видим будущее финансового мира, мы считаем, что сейчас он будет находиться под тремя большими трендами. В первую очередь, это тренд децентрализации, также это тренд на существование на принципах равноправия, интеграции, и третье — фокус на технологическом процессе», — сказал Коржов, выступая на 17-м Веронском евразийском экономическом форуме.

При этом банкир подчеркнул, что тренд на децентрализацию мира останется надолго. «Если задать себе вопрос о том, долгосрочен ли тренд децентрализации, то отвечая на него, мы понимаем, что да. Тренд децентрализации сегодня основан на культурных центрах, на культурных ценностях», — подчеркнул Коржов.

Вместе с тем эксперт указал, что в этом мире за Россией большое будущее. «И это будущее находится в центре евразийского континента», — заключил Коржов.

Веронский евразийский экономический форум проходит 5—6 декабря в городе Расе-эль-Хайме (ОАЭ). В 2024 году тема форума: «Новая архитектура сотрудничества для современной экономики». Организатором выступает итальянская некоммерческая ассоциация «Познаем Евразию» в сотрудничестве с Фондом Росконгресс и Торгово-промышленной палатой ОАЭ.