МКБ обозначил три глобальных тренда для финансового мира

«Отвечая на вопрос, каким мы видим будущее финансового мира, мы считаем, что сейчас он будет находиться под тремя большими трендами. В первую очередь, это тренд децентрализации, также это тренд на существование на принципах равноправия, интеграции, и третье — фокус на технологическом процессе», — сказал Коржов, выступая на 17-м Веронском евразийском экономическом форуме.