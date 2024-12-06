Каким будет курс рубля 9 декабря 2024: прогноз эксперта

Прогноз на неделю по биржевому курсу юаня — 13−14 рублей, по доллару — 98−102. Баланс факторов сместился в пользу рубля. Идет активная перенастройка каналов расчетов за экспорт, нарушенных недавними санкциями. Предложение инвалюты на рынке выросло после приостановки покупки валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. При этом индекс доллара DXY отступает от из района годовых вершин, вероятно, предвосхищая снижение процентных ставок ФРС 18 декабря. Из негатива для рубля можно отметить сезонный всплеск потребительской активности и характерные для конца года высокие бюджетные расходы. Текущий импульс укрепления рубля стоит рассматривать как возвращение курса к экономически и рыночно оправданным уровням после спекулятивной атаки на фоне локальной неопределенности и ажиотажа.