Каким будет курс рубля 9 декабря 2024: прогноз эксперта

В западных СМИ начала муссироваться тема проведения политических консультаций в целях деэскалации украинского конфликта. И хотя этому нет каких-либо подтверждений, вера в геополитический прорыв улучшила настрой инвесторов.
Мировые рынки двигались в основном в умеренном плюсе. Статистика дня не дала однозначных сигналов. В еврозоне оценка ВВП за III кв. — 0,9% г/г — совпала с ожиданиями. Вместе с тем в Германии в октябре объемы производства упал на 1% м/м, вместо того чтобы, согласно прогнозу аналитиков, вырасти на аналогичную величину.
Минтруда США представило отчет по занятости за ноябрь. Общее число занятых в несельскохозяйственном секторе за месяц выросло на 227 тыс. человек, уровень безработицы остался на уровне 4,2%. Индекс доллара отреагировал снижением на выход этих показателей.
В понедельник в Китае будут опубликованы данные по динамике потребительских и производственных цен в ноябре. На российском рынке Диасофт проведет День стратегии, Henderson опубликует данные о выручке за ноябрь.
При отсутствии нового негатива на предстоящей неделе борьба за удержание выше 2500 п. продолжится, индекс Мосбиржи способен подтянуться поближе к 2600 п. Прогноз на 9 декабря- 2500−2600 п.
Прогноз на неделю по биржевому курсу юаня — 13−14 рублей, по доллару — 98−102. Баланс факторов сместился в пользу рубля. Идет активная перенастройка каналов расчетов за экспорт, нарушенных недавними санкциями. Предложение инвалюты на рынке выросло после приостановки покупки валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. При этом индекс доллара DXY отступает от из района годовых вершин, вероятно, предвосхищая снижение процентных ставок ФРС 18 декабря. Из негатива для рубля можно отметить сезонный всплеск потребительской активности и характерные для конца года высокие бюджетные расходы. Текущий импульс укрепления рубля стоит рассматривать как возвращение курса к экономически и рыночно оправданным уровням после спекулятивной атаки на фоне локальной неопределенности и ажиотажа.
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