Каким будет курс рубля 6 декабря 2024: прогноз эксперта

При этом рубль заметно укрепился, а нефть продолжила ценовые колебания на уровне $72−73 по Brent.
Отчасти продажи в начале четверга были связаны с вышедшими накануне данными Росстата по потребительской инфляции, которая ускорилась выше 9% г/г. Вероятность повышения ключевой ставки возросла. Еще одна причина локального ухудшения сентимента — сделанное накануне главой Минфина Антоном Силуановым заявление о том, что в следующем году в министерстве от «Газпрома» не ждут дивидендов. Тем не менее к вечеру мы увидели восстановление акций энергохолдинга и других голубых фишек, в том числе тяжеловесных бумаг Сбербанка.
Страны ОПЕК+ ожидаемо решили сохранить действующие квот добычи до конца 2026 г. При этом участники альянса отложили увеличение добычи нефти сразу на три месяца, до II квартала 2025 г.
Завтра Минтруда США представит ключевой отчет по занятости за ноябрь. Это важный ориентир для ФРС, в индексе доллара возможна волатильность. В еврозоне выйдет оценка ВВП за III кв. На российском рынке в конце недели Дни инвестора проведут Сбербанк и ИнтерРАО. Акционеры Северстали и HeadHunter на внеочередных собраниях обсудят дивидендные выплаты.
В пятницу покупательская активность может быть сдержанной, движения индекса Мосбиржи могут оставаться разнонаправленными. Прогноз на 6 декабря- 2475−2575 п.
Рубль в четверг перешел в решительную атаку: юань на Мосбирже пробил вниз отметку 14, официальный доллар на завтра понижен почти на рубль, до 103,38. По всей вероятности, адаптация участников внешнеэкономической деятельности к санкционным проблемам с расчетами происходит в активном темпе. Кроме того, предложение валюты увеличилось после приостановки покупки валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Тем не менее, представляется, что потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен из-за сезонного повышения спроса на валюту и всплеска бюджетных расходов. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,75−14,25 рублей, доллар — 101−105.
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