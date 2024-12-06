Каким будет курс рубля 6 декабря 2024: прогноз эксперта

Рубль в четверг перешел в решительную атаку: юань на Мосбирже пробил вниз отметку 14, официальный доллар на завтра понижен почти на рубль, до 103,38. По всей вероятности, адаптация участников внешнеэкономической деятельности к санкционным проблемам с расчетами происходит в активном темпе. Кроме того, предложение валюты увеличилось после приостановки покупки валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Тем не менее, представляется, что потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен из-за сезонного повышения спроса на валюту и всплеска бюджетных расходов. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,75−14,25 рублей, доллар — 101−105.