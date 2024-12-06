Курс биткойна резко упал до $90,5 тыс

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Стоимость биткойна за одну минуту резко опускалась до $90,5 тыс., но затем отыграла падение, свидетельствуют данные площадки Binance.
По данным на 01:27 мск, криптовалюта находилась на отметке $97,28 тыс. В следующую минуту биткойн резко опустился до $90,5 тыс., свидетельствуют данные торгов на 1:28 мск.
По состоянию на 02:05 мск, биткойн находился на уровне $95,9 тыс.
5 декабря стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $100 тыc. К 06:08 мск 5 декабря криптовалюта установила новый исторический максимум, достигнув отметки $104 088.