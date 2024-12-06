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Курс биткойна резко упал до $90,5 тыс

За минуту стоимость криптовалюты снизилась почти на $7 тыс.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Стоимость биткойна за одну минуту резко опускалась до $90,5 тыс., но затем отыграла падение, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 01:27 мск, криптовалюта находилась на отметке $97,28 тыс. В следующую минуту биткойн резко опустился до $90,5 тыс., свидетельствуют данные торгов на 1:28 мск.

По состоянию на 02:05 мск, биткойн находился на уровне $95,9 тыс.

5 декабря стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $100 тыc. К 06:08 мск 5 декабря криптовалюта установила новый исторический максимум, достигнув отметки $104 088.