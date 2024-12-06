Индекс Мосбиржи, курс доллара, день инвестора Сбербанка: дайджест

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в четверг, 5 декабря, показал положительную динамику. Основную сессию индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил ростом на 1,00% — на уровне 2510,83 пункта. Индекс РТС вырос на 1,87%, до 765,08 пункта. Однако на вечерней сессии рост ускорился — по итогам дня индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий, вырос на 2,67%, до 2529,53 пункта.
«Относительная сила нашего рынка, проявленная второй день подряд, могла быть обусловлена новостями иностранных СМИ, которые свидетельствуют о вероятном улучшении геополитической обстановки. Правда, ранее подобные публикации не проходили проверку временем даже на краткосрочном горизонте», — отмечают аналитики «БКС Мир Инвестиций».
Накануне ближе к вечеру появилась информация о том, что офис президента Украины ведет подготовку к возможному завершению конфликта с Россией и проведению выборов. Собеседники украинского издания «Страна» сообщили, что сейчас рассматриваются два сценария: завершение конфликта после инаугурации президента Дональда Трампа или дальнейшее затягивание, если мирные переговоры не приведут к результату.
«Хорошего настроения фондовому рынку добавили корпоративные новости и укрепление рубля», — отметила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Технически рынок находится на этапе попытки локального разворота, хотя инфляционные ожидания и макроэкономическая нестабильность сдерживают активность инвесторов, полагает директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков. На фоне локальных новостей и стабильных цен на нефть российский рынок может продолжить умеренный рост, несмотря на то, что ключевые макроэкономические данные не радуют инвесторов, добавил эксперт.
Курс доллара
5 декабря Банк России понизил официальный курс доллара ниже ₽104, в предыдущий раз такое было более недели назад — 26 ноября 2024 года.
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на пятницу, 6 декабря, на уровне ₽103,3837, евро — ₽109,7802, юаня — ₽14,1399.
В среду в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов заявил, что ждет, что в обозримом будущем курс рубля к доллару вернется к плановым значениям на уровне ₽96−97. В четверг он заявил, что ситуация с курсом национальной валюты «будет в порядке» через неделю-две после адаптации расчетов к новым санкциям США.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что ЦБ в декабре текущего года и начале 2025-го снова станет чистым продавцом валюты, что позитивно для рубля. Очередное решение совета директоров Банка России по ставке будет опубликовано 20 декабря, и новое повышение ставки практически предрешено, что также может положительно повлиять на рубль в конце декабря, полагает эксперт.
К концу 2024 года доллар ослабнет до ₽100 и в среднем продержится на этом уровне в 2025 году, полагают аналитики инвестбанка «Синара». Согласно инвестиционной стратегии «ВТБ Мои Инвестиции», к концу 2025 года курс доллара будет находиться в районе ₽108.
Акции Сбербанка
Сегодня в 10:00 мск начнется день инвестора Сбербанка. В этот раз он проходит в онлайн формате.
На звонке, который был посвящен отчетности группы по МСФО III квартал, менеджмент дал ориентиры по некоторым показателям по итогам полного 2024 года. Например, был сохранен прогноз по важному показателю — ROE — на уровне более 23%.
Также представители банка ранее не раз говорили, что чистая прибыль 2024 года будет больше, чем в 2023 году. По итогам 2023-го «Сбер» заработал ₽1,508 млрд, что оказалось более чем в 5 раз выше по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года выросла год к году на 6,8%, до ₽1227,2 млрд.
В Сбербанке обещают сохранять дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли, несмотря на то, что одно из условий их выплаты — достаточность капитала — по итогам третьего квартала составила 12,9%. При этом минимально возможным порогом является 13,3%. «Мы стремились и продолжаем стремиться к тому, чтобы следовать дивидендной политике, достигать достаточности [капитала] и выплачивать половину от заработанной прибыли в рамках дивидендов нашим акционерам», — отмечал на звонке в конце октября вице-президент, руководитель финансового блока «Сбера» Тарас Скворцов.
Аналитики «Финама» в своем обзоре банковского сектора на 2025 год отмечали, что устойчивая капитальная позиция позволит банку и далее выплачивать щедрые дивиденды своим акционерам. По оценке аналитиков, размер дивиденда за 2024 год может достичь ₽35,9 на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 15,37%.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽100,55, продать — по ₽96,05;
Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽100,75, продать — по ₽98.
Самые дешевые евро:
Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽107,65, продать — по ₽105,65;
Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 108,59, продать — по 108,02.
Самые дешевые юани:
Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,7, продать — по ₽14;
Банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,88, продать — по ₽13,69.
Корпоративные события
«Северсталь»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов за третий квартал 2024 года. Размер дивиденда — ₽49,06 на акцию, дивидендная доходность по текущей цене — 4,54%.
«ХэдХантер»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения специальных дивидендов за 2021−2024 годы. Размер дивиденда — ₽907 на акцию, дивидендная доходность по текущей цене — 21,35%.
Henderson. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере ₽9,62 (дивидендная доходность по текущей цене — 1,67%).
Другие важные события
Россия: день инвестора Сбербанка — 10:00 мск.
Россия: Российский облигационный конгресс, день второй — 09:30 мск.
США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора (недельные данные) — 16:30 мск.
США: уровень безработицы (недельные данные) — 16:30 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2510,83 (+1,00%).
Индекс РТС: 765,08 (+1,87%).
S&P 500: 6075,11 (-0,19%).
Dow Jones Industrial Average: 44 765,71 (-0,55%).
NASDAQ Composite: 19 700,72 (-0,17%).