Индекс Мосбиржи, курс доллара, день инвестора Сбербанка: дайджест

Также представители банка ранее не раз говорили, что чистая прибыль 2024 года будет больше, чем в 2023 году. По итогам 2023-го «Сбер» заработал ₽1,508 млрд, что оказалось более чем в 5 раз выше по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года выросла год к году на 6,8%, до ₽1227,2 млрд.