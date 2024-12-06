Греф предупредил о возможности стагфляции

«Здесь самое главное, президент сказал об этом, чтобы не только правительство, но и Центральный банк отвечали за то, чтобы нам не перегнуть ситуацию. Потом возвращать это все на рельсы экономического роста будет значительно более тяжело. И есть, конечно, опасность стагфляции в том числе», — добавил глава Сбербанка.