Греф предупредил о возможности стагфляции

Банкир предупредил, что в скором времени кредитные организации и заемщики окажутся в сложной ситуации на фоне продолжительности разрыва между реальной инфляцией и ставками на рынке. По его словам, уже появились существенные сигналы замедления экономики, в частности, в секторе строительства жилья.
«Все перегретые рынки, такие как Москва, Краснодар, Санкт-Петербург. Московская область в меньшей степени пока (показывает — ИФ) падение инвестиций на ввод жилья. Но все остальные рынки, мы видим резкое давление на темпы ввода и объемы инвестиций. Поэтому рынок реагирует адекватно на это», — пояснил Греф.
«Здесь самое главное, президент сказал об этом, чтобы не только правительство, но и Центральный банк отвечали за то, чтобы нам не перегнуть ситуацию. Потом возвращать это все на рельсы экономического роста будет значительно более тяжело. И есть, конечно, опасность стагфляции в том числе», — добавил глава Сбербанка.
Он подчеркнул, что банк взаимодействует с ЦБ РФ, и выразил надежду на своевременную реакцию регулятора на ситуацию.
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