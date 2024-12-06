Греф назвал большой угрозой монополизацию регулятором некоторых технологий

«Наш регулятор совсем перебирает сейчас с игрой в бизнес. У нас все больше и больше границы регулятора заходят за все красные, зеленые, все остальные буйки в части бизнеса», — сказал Греф. Он подчеркнул, что монополизация регулятором платежного QR-кода — это беспрецедентная вещь, которая, по словам главы Сбера, отбивает всякое желание заниматься инновациями.