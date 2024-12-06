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Греф допустил повышение ключевой ставки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия находится в достаточно длительном периоде ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), возможно ключевая ставка будет повышаться. Об этом сказал в ходе Дня инвестора глава Сбербанка Герман Греф.

Источник: РИА Новости

«Мы находимся в достаточно длительном периоде ужесточения денежно-кредитной политики. Ключевая ставка выросла на 5% за год. И, возможно, это не предел. Текущая ситуация уникальна тем, что ставка находится на очень высоком уровне и в реальном выражении», — отметил Греф.

Он также подчеркнул, что в борьбе с инфляцией регулятор предпринял беспрецедентные меры по ужесточению кредитования и повысил требования к достаточности капитала. «Это затронуло весь финансовый сектор. При этом конкуренция в секторе финансовых услуг остается высокой и будет расти», — добавил глава «Сбера».