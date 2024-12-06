Греф допустил повышение ключевой ставки

Он также подчеркнул, что в борьбе с инфляцией регулятор предпринял беспрецедентные меры по ужесточению кредитования и повысил требования к достаточности капитала. «Это затронуло весь финансовый сектор. При этом конкуренция в секторе финансовых услуг остается высокой и будет расти», — добавил глава «Сбера».