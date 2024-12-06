Газпромбанк остается уполномоченным банком по расчетам за газ

Новый указ оставляет за ГПБ статус уполномоченного банка по расчетам за газ, при этом прекращая расчеты через счета типа К до отмены санкций против него. Банк будет открывать российским поставщикам рублевые счета, на которые будет зачисляться плата за газ от иностранных покупателей, а также рублевые и валютные счета при урегулировании долгов за поставки, если покупатель передал обязанности по оплате другому лицу.