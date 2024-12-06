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Газпромбанк остается уполномоченным банком по расчетам за газ

Газпромбанк оценил обновление порядка платежей за газ иностранцами и заявил, что остается единственной кредитной организацией, которая уполномочена проводить расчеты за поставки газа в рублях после обновления порядка платежей иностранцами. Однако банк больше не оказывает содействия в конвертации валюты в рубли.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком по расчетам за поставки газа в рублях после обновления порядка платежей иностранными компаниями, пишет РБК со ссылкой на поступивший в редакцию комментарий кредитной организации.

Напомним, что 5 декабря президент России Владимир Путин внес изменения в указ от 31 марта 2022 года № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

Этот указ регламентировал порядок расчетов за газ с вводившими санкции странами в рубли через уполномоченный банк, которым стал Газпромбанк.

«В соответствии с документом Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты за поставку природного газа иностранными покупателями из недружественных стран или иностранными покупателями, осуществляющими поставку природного газа в недружественные страны», — отметили в кредитной организации.

Также представитель компании добавил, что ГПБ больше не оказывает содействия иностранцам в конвертации валюты в рубли для расчетов за газ.

Обязательства по оплате поставок считаются исполненными с момента зачисления на открытый российским поставщиком рублевый счет в банке.

Новый указ оставляет за ГПБ статус уполномоченного банка по расчетам за газ, при этом прекращая расчеты через счета типа К до отмены санкций против него. Банк будет открывать российским поставщикам рублевые счета, на которые будет зачисляться плата за газ от иностранных покупателей, а также рублевые и валютные счета при урегулировании долгов за поставки, если покупатель передал обязанности по оплате другому лицу.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».