Газпромбанк остается уполномоченным банком по расчетам за газ

Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком по расчетам за поставки газа в рублях после обновления порядка платежей иностранными компаниями, пишет РБК со ссылкой на поступивший в редакцию комментарий кредитной организации.
Напомним, что 5 декабря президент России Владимир Путин внес изменения в указ от 31 марта 2022 года № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».
Этот указ регламентировал порядок расчетов за газ с вводившими санкции странами в рубли через уполномоченный банк, которым стал Газпромбанк.
«В соответствии с документом Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты за поставку природного газа иностранными покупателями из недружественных стран или иностранными покупателями, осуществляющими поставку природного газа в недружественные страны», — отметили в кредитной организации.
Также представитель компании добавил, что ГПБ больше не оказывает содействия иностранцам в конвертации валюты в рубли для расчетов за газ.
Обязательства по оплате поставок считаются исполненными с момента зачисления на открытый российским поставщиком рублевый счет в банке.
Новый указ оставляет за ГПБ статус уполномоченного банка по расчетам за газ, при этом прекращая расчеты через счета типа К до отмены санкций против него. Банк будет открывать российским поставщикам рублевые счета, на которые будет зачисляться плата за газ от иностранных покупателей, а также рублевые и валютные счета при урегулировании долгов за поставки, если покупатель передал обязанности по оплате другому лицу.
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