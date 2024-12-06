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Финансист назвала интересной идею молодежной ипотеки

Покупка жилья в России в основном совершается за счет ипотеки, причем адресных программ, поскольку ставки по рыночной ставке достигают 30% годовых. Льготные программы действуют для взрослых, состоявшихся людей с семьями, жителей определенных регионов, прорабатывается вопрос распространения льгот на профессионалов определенной отрасли. А как в такой ситуации быть молодежи? Разбирались Финансы Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik.com/CC0

Ранее экономист Игорь Балынин предложил ввести льготную ипотеку для молодежи в регионах с условием отработки определенного количества лет, чтобы остановить отток кадров и обеспечить россиян жильем. Мария Ермилова назвала эту идею интересной.

Однако такую программу надо сперва тщательно проработать, отметила Мария Ермилова, к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Параметры надо будет достаточно серьезно проработать. Если мы возьмем, что окончание вуза происходит в 21−22 года, то при условии выдачи займа тем, кто в регионе проработал 10 лет, скорее всего мы увидим, что молодежь могла уже уехать в крупные города и даже купить там недвижимость», — сказала она.

По словам финансиста, необходимо разобраться, при каких условиях молодежь готова будет оставаться в регионе и ей будет интересна такая льготная программа.

«Программа может появиться и закрыть потребности граждан определенной категории. Однако ее параметры надо будет очень четко прописать, и чтобы это реально было выгодно молодежи», — заключила Мария Ермилова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».