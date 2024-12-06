Финансист назвала интересной идею молодежной ипотеки

«Параметры надо будет достаточно серьезно проработать. Если мы возьмем, что окончание вуза происходит в 21−22 года, то при условии выдачи займа тем, кто в регионе проработал 10 лет, скорее всего мы увидим, что молодежь могла уже уехать в крупные города и даже купить там недвижимость», — сказала она.