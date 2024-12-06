СМИ: экспортная стоимость российского масла растет опережающими темпами

В новом сельскохозяйственном сезоне, который стартует в июле 2025 года, согласно консенсус-прогнозу Центра ценовой информации (ЦЦИ), урожай подсолнечника может достичь 16,5 миллиона тонн, что на 6,5% больше, чем в предыдущем году. Высокая прибыльность продукции из семян подсолнечника и масличных культур в целом будет способствовать увеличению посевных площадей в 2025 году и в будущем, утверждает источник в одном из агрохолдингов.