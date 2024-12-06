СМИ: экспортная стоимость российского масла растет опережающими темпами

В начале декабря 2024 года экспортный индекс подсолнечного масла составил $1,13 тыс. за тонну. По подсчетам Центра ценовых индексов (ЦЦИ), за месяц он поднялся на 4,1%, за год — на 42,5%. С начала этого года, по мнению аналитиков, подсолнечное масло стало наиболее подорожавшим продуктом, идущим на экспорт.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сообщил, что сейчас экспортная стоимость подсолнечного масла стабильна и составляет примерно $1,1 тыс. за тонну. В «Совэконе» на конец прошлой недели масло оценили аналогично, отметив прирост к началу ноября на 2,3%. На Национальной товарной бирже внебиржевой экспортный индекс продукта на 5 декабря составил $1,05 за тонну, рост за месяц составил 6%.
По мнению Рылько, экспортные цены могут продолжать увеличиваться из-за интенсивного спроса и недостаточного предложения растительных жиров на мировом рынке. Дарья Снитко, вице-президент Газпромбанка, напротив, считает, что нельзя исключать грядущего снижения стоимости.
По оценке Минсельхоза, в России в январе—октябре 2024 года объем производства подсолнечного масла вырос на 13,6% год к году. По данным, которые приводит Дмитрий Рылько, в октябре объем экспорта превысил 350 тыс. тонн, в ноябре — 450 тыс. тонн. На динамику влияют высокий спрос и стоимость продукта, хотя эксперт считает, что поставки могут частично способствовать сдерживанию растущих пошлин.
В одном из агрохолдингов «Коммерсанту» сообщили, что привлекательность экспорта для производителей увеличивается из-за ослабления рубля. По данным ЦЦИ, продукция в пересчете на национальную российскую валюту за месяц подорожала на 14,7% за месяц, способствуя увеличению цен на сырье.
По данным «Совэкона», на конец ноября 2024 года стоимость подсолнечника выросла год к году на 63,3%, составив 40,6 тыс. руб. за тонну. В одном из агрохолдингов «Коммерсанту» озвучили динамику годового роста в 30−40%. Этому поспособствовало и сокращение урожая — по прогнозу ЦЦИ валовый сбор подсолнечника в текущем году составит 15,5 млн тонн. Если эксперты окажутся правы, год к году падение составит составит 10,4%.
Из-за засухи урожайность подсолнечника в этом году снизилась примерно на треть, отмечает Андрей Недужко, гендиректор агрохолдинга «Степь». Кристина Романовская, глава агрохолдинга «Лазаревское» сообщает, что семечка стала более мелкой, из-за чего сократился сбор. Еще в одном агрохолдинге уточнили, что объемы урожая уменьшились в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
Кристина Романовская считает, что текущие ценовые уровни достигли своего пика. Денис Сушков, управляющий южным подразделением холдинга «Доставка морем», не видит причин для дальнейшего снижения цен. Андрей Недужко отмечает, что цены на семена подсолнечника остаются нестабильными, а повышение экспортных пошлин на подсолнечное масло является одним из сдерживающих факторов.
В новом сельскохозяйственном сезоне, который стартует в июле 2025 года, согласно консенсус-прогнозу Центра ценовой информации (ЦЦИ), урожай подсолнечника может достичь 16,5 миллиона тонн, что на 6,5% больше, чем в предыдущем году. Высокая прибыльность продукции из семян подсолнечника и масличных культур в целом будет способствовать увеличению посевных площадей в 2025 году и в будущем, утверждает источник в одном из агрохолдингов.
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