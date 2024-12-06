Экономист оценил высказывание об эрозии доллара

«Когда идет речь о том, что доллар теряет свою привлекательность как резервная валюта, в определенной степени это действительно правда, потому что страхи по поводу ограничений от США после кейса с Россией в мире кратно возросли. Но они не стали такими, что все подряд государства начали отказываться от доллара. Это по-прежнему эталонная валюта, через которую по-прежнему проходят кросс-курсы — да, уже без прямого участия, но в определении соотношения валюты А к валюте Б доллар все равно принимает участие как своего рода инструмент балансировки валют. Доллар и дальше будет основной резервной валютой, но его доля в хранилищах центробанков и на счетах просто может со временем уменьшаться в пользу криптовалют, юаня и некоторых других твердых валют», — отметил Кричевский.