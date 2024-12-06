Дональд Трамп предложил Дэвиду Саксу курировать в новой администрации криптовалюту

«Я с удовольствием сообщаю, что Дэвид Сакс будет “царем Белого дома” по вопросам криптовалюты и ИИ. Он будет работать над созданием правовой базы, чтобы криптоиндустрия получила максимальную прозрачность, которую ранее требовала, и могла процветать в США», — написал господин Трамп в соцсети Truth Social (цитата по Reuters).
Предпринимателю Дэвиду Саксу 52 года, он также известен как венчурный бизнесмен и IT-инвестор. Господин Сакс родился в ЮАР, окончил университет Чикаго и Стэнфорд.
5 декабря стоимость биткойна обновила свой максимум, превысив $100 тыc. Накануне утро виртуальная валюта в моменте установила новый исторический максимум, достигнув отметки $104 тыс. Агентство AFP ранее писало, что стоимость криптовалюты растет на ожиданиях, что Дональд Трамп будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования биткойна.