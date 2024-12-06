Дональд Трамп предложил Дэвиду Саксу курировать в новой администрации криптовалюту

«Я с удовольствием сообщаю, что Дэвид Сакс будет “царем Белого дома” по вопросам криптовалюты и ИИ. Он будет работать над созданием правовой базы, чтобы криптоиндустрия получила максимальную прозрачность, которую ранее требовала, и могла процветать в США», — написал господин Трамп в соцсети Truth Social (цитата по Reuters).