В ГД рассказали, почему курьеры получают больше врачей

«Так устроен рынок труда. Где есть спрос, где выгоднее работать с точки зрения организации, гибкости работы, с точки зрения заработка, туда и идут. Конечно, доходы курьеров растут, исходя из того, как развиваются сервисы доставки. Например, я не помню, когда последний раз ходил в магазин и тратил на это время. Все через телефон по дороге домой», — объяснил парламентарий.
Депутат отметил, что в этом процессе важную роль играет доставщик. По его словам, компаниям не нужно тратить средства на аренду просторных помещений, выкладку товаров и наем кассиров. Парламентарий подчеркнул, что зарплата курьеров теперь значительно выше 30 тысяч рублей в месяц, поэтому в данной области сформировалось равновесие интересов.
«Присутствует баланс интересов. Работодатель готов платить такие деньги курьерам, зная, что за такие деньги он будет нормально, полноценно работать, не уйдет завтра в другое место и не нарушит логистические процессы», — подытожил Нилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».