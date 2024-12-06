В ГД рассказали, почему курьеры получают больше врачей

«Так устроен рынок труда. Где есть спрос, где выгоднее работать с точки зрения организации, гибкости работы, с точки зрения заработка, туда и идут. Конечно, доходы курьеров растут, исходя из того, как развиваются сервисы доставки. Например, я не помню, когда последний раз ходил в магазин и тратил на это время. Все через телефон по дороге домой», — объяснил парламентарий.