Депутат перечислил действия, чтобы власти не изъяли участок как бесхозный

Как пояснил Гаврилов, даже минимальные действия по освоению участка, такие как установка забора, закладка фундамента или уборка территории, уже считаются использованием земли. «Закон не требует немедленного строительства дома или разведения огорода на всем участке. Главное — показать, что земля не заброшена и за ней осуществляется уход. Даже если вы планируете активно заняться участком только через какое-то время, минимальное поддержание порядка убережет от проблем с законом», — отметил депутат.