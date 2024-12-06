Депутат перечислил действия, чтобы власти не изъяли участок как бесхозный

Как напомнил депутат, в марте 2025 года в РФ начнет действовать закон, допускающий изъятие земельных участков у собственника, который использует их с нарушениями или совсем не использует.
«Новый закон — это способ упорядочить использование земельных ресурсов, чтобы не возникало стихийных свалок и очагов борщевика. Основная цель закона — вовлечь в оборот заброшенные участки и стимулировать их владельцев эффективное использование», — рассказал Гаврилов.
По словам депутата, если владелец участка хотя бы минимально следит за порядком на нем, серьезно беспокоиться не стоит. «Достаточно периодически проводить базовое благоустройство: косить траву, убирать мусор, поддерживать в порядке постройки», — отметил он.
Закон не предусматривает резких конфискаций или массового наложения штрафов: владелец неиспользуемого земельного участка вначале получит предупреждение, после чего у него будет шесть месяцев на исправление нарушений. Конфискация возможна только через судебное разбирательство и лишь в случае, если собственник не предпринимал никаких действий на своем участке более трех лет.
Как пояснил Гаврилов, даже минимальные действия по освоению участка, такие как установка забора, закладка фундамента или уборка территории, уже считаются использованием земли. «Закон не требует немедленного строительства дома или разведения огорода на всем участке. Главное — показать, что земля не заброшена и за ней осуществляется уход. Даже если вы планируете активно заняться участком только через какое-то время, минимальное поддержание порядка убережет от проблем с законом», — отметил депутат.
В Государственной Думе убеждены, что нормы закона об изъятии неиспользуемых земельных участков не найдут массового и агрессивного применения. Согласно словам Гаврилова, эта процедура отличается сложностью и многоступенчатостью.
«Механизм реализации закона предусматривает множество степеней защиты прав собственников: обязательное предварительное предупреждение без штрафа, длительный срок на исправление ситуации (полгода), необходимость судебного решения для изъятия, возможность предоставить объяснения и доказательства объективных причин неиспользования участка. Учитывая эти факторы, а также то, что даже минимальные действия по содержанию участка уже считаются его использованием, массовых санкций и изъятий не ожидается», — подытожил парламентарий.
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