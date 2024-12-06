Цены на некоторые продукты достигли рекорда с апреля 2023 года

При этом Индекс цен на зерновые ФАО в ноябре снизился на 2,7%, что на 8% меньше, чем годом ранее. Как поясняется, мировые цены на пшеницу сократились из-за уменьшения международного спроса на импорт и увеличения поставок из Южного полушария. Кроме того, Индекс цен ниже в ноябре на мясо и сахар.