Цены на некоторые продукты достигли рекорда с апреля 2023 года

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Мировые цены на продовольственные товары в ноябре выросли на 0,5% по сравнению с октябрем, достигнув самого высокого уровня с апреля 2023 года. Такие данные отражены в Индексе цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), который отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на некоторые базовые продтовары.
Индекс цен на продовольствие в ноябре составил 127,5 пункта, что на 5,7% выше, чем год назад, но все еще на 20,4% ниже пикового значения марта 2022 года. Повышение продиктовано ростом Индекса цен на растительные масла, которые увеличился на 7,5% в ноябре по сравнению с октябрем.
При этом Индекс цен на зерновые ФАО в ноябре снизился на 2,7%, что на 8% меньше, чем годом ранее. Как поясняется, мировые цены на пшеницу сократились из-за уменьшения международного спроса на импорт и увеличения поставок из Южного полушария. Кроме того, Индекс цен ниже в ноябре на мясо и сахар.
Отмечается, что тенденция роста Индекса цен сохраняется третий месяц подряд.