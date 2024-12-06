ЦБ: монополизация универсальных QR-кодов приведет к серьезным перекосам

«Когда мы говорим о конкуренции, мы подразумеваем единое конкурентное поле — равные условия и правила игры — для всех участников рынка, вне зависимости от их размера. Если же правила игры устанавливаются игроками, занимающими львиную долю этого рынка и в их интересах, то о здоровой конкуренции речь не идет. Универсальный QR-код — это своего рода стандарт проведения платежа. Монополизация такого стандарта на уровне отдельных игроков приведет к серьезным перекосам на рынке. У этих компаний появится возможность диктовать свои условия менее крупным участникам», — отметили в пресс-службе ЦБ.