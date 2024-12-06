ЦБ: монополизация универсальных QR-кодов приведет к серьезным перекосам

«Когда мы говорим о конкуренции, мы подразумеваем единое конкурентное поле — равные условия и правила игры — для всех участников рынка, вне зависимости от их размера. Если же правила игры устанавливаются игроками, занимающими львиную долю этого рынка и в их интересах, то о здоровой конкуренции речь не идет. Универсальный QR-код — это своего рода стандарт проведения платежа. Монополизация такого стандарта на уровне отдельных игроков приведет к серьезным перекосам на рынке. У этих компаний появится возможность диктовать свои условия менее крупным участникам», — отметили в пресс-службе ЦБ.
Регулятор заявляет, что решение НСПК — это QR-код универсальной инфраструктуры, а не узкого круга банков. «Это как раз та равная и доступная “площадка”, которая дает возможность абсолютно всем банкам предоставлять услуги своим клиентам и конкурировать уже на уровне продуктов и сервисов. По такому пути идут многие страны. Мы считаем его правильным», — подчеркнули в пресс-службе ЦБ РФ.
Ранее сегодня Греф назвал большой угрозой монополизацию регулятором некоторых технологий. Он отметил, что российский регулятор совсем перебирает сейчас с игрой в бизнес, а монополизация регулятором платежного QR-кода — это беспрецедентная вещь, которая отбивает всякое желание заниматься инновациями.
По словам главы «Сбера», одна из угроз сейчас — монополизация сервиса оплаты улыбкой.