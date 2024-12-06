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Банк России опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей

Регулятор понизил официальные курсы доллара США, евро и юаня на 7 декабря, следует из данный на сайте ЦБ РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, курс доллара снизился до 99,4215 рубля с 103,3837 рубля. Курс евро на 7 декабря составил 106,303 рубля против 109,7802 рубля днем ранее.

ЦБ также понизил официальный курс китайского юаня, до 13,597 рубля.

Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».