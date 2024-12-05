Квадратный хват: эксперты оценили будущее рынка аренды в России

Стоимость аренды жилья в России в третьем квартале обновила рекорд к началу октября. С 2023 года расценки выросли в 1,7 раза. По оценке руководителя Циан. Аналитики Алексея Попова, последние 2,5 месяца средние ставки аренды в России снижаются. В Москве 1-комнатные квартиры сейчас сдаются в среднем за 69 тыс. руб. (на пике показатель достигал 73 тыс. руб.), в Санкт-Петербурге — 44 тыс. руб. (на пике было 47 тыс. руб.).