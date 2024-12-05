Квадратный хват: эксперты оценили будущее рынка аренды в России

В среднем по России
Стоимость аренды жилья в России в третьем квартале обновила рекорд к началу октября. С 2023 года расценки выросли в 1,7 раза. По оценке руководителя Циан. Аналитики Алексея Попова, последние 2,5 месяца средние ставки аренды в России снижаются. В Москве 1-комнатные квартиры сейчас сдаются в среднем за 69 тыс. руб. (на пике показатель достигал 73 тыс. руб.), в Санкт-Петербурге — 44 тыс. руб. (на пике было 47 тыс. руб.).
«Снижаются показатели и в большинстве региональных центров», — отметил Алексей Попов. Так, в городах с населением более 500 тыс. жителей в 28 локациях ставки за последние 30 дней снизились, в 3 — не изменились и лишь в 6 — продолжают расти.
«Глубина снижения невелика — до минус 2% в месяц, но тренд носит устойчивый характер уже 10-ю неделю подряд. До конца года резких изменений мы не ожидаем. Причины такого движения показателей — рост объема предложения и достижение такого уровня ставок, при котором их рост слишком сильно оторвался от динамики роста заработных плат», — пояснил Алексей Попов.
Столица не в тренде
«В декабре мы прогнозируем стагнацию цен — осенний всплеск спроса закончился, но арендная стоимость уменьшаться не будет», — рассказала заместитель директора Управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.
По ее словам, всегда после активного осеннего сезона и повышения арендных ставок собственники стараются держать цены и уменьшают их только ближе к весне, если арендаторов не хватает, и квартиры простаивают.
«В сегодняшних условиях недостатка в арендаторах нет, и в ближайшей перспективе это вряд ли возможно», — отметила она.
По данным эксперта, на массовом рынке аренда студии в среднем стоит 46−57 тыс. руб., однокомнатной квартиры — 52−66 тыс., двухкомнатной — 67−87 тыс., трехкомнатной — 76−123 тыс. С сентября ставки найма в Москве в среднем увеличились на 1−3 тыс. руб. за счет высокого спроса на жилье экономкласса.
«Несмотря на то, что уже в октябре количество запросов от арендаторов стало снижаться (на 14,5% за октябрь), спрос остается высоким, и по-прежнему наблюдается дефицит предложения: квартир в экспозиции в 7 раз меньше, чем заявок от нанимателей», — пояснила Оксана Полякова.
Руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко назвал рынок аренды в Москве в 2024 году рынок активным: из-за слишком дорогой ипотеки многие потенциальные покупатели квартир вышли на арендный рынок, что привело к резкому росту ставок.
В последнее время, на фоне сезонного затишья, спрос просел и ставки немного откатились назад. «Это обычная ситуация для арендного рынка, он сильно подвержен сезонности — зимой ставки всегда падают, в конце лета и осенью — растут», — уточнил он.
Предложение на рынке аренды активно пополняют собственники вторичного жилья, которые не могут продать свои квартиры по желаемой цене — «спрос на вторичке сейчас, мягко говоря, невысокий, и выводят их на рынок аренды», рассказал Олег Репченко. Но, как он отметил, этого недостаточно, поэтому цены подросли.
«И такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока ипотека остается недоступной», — подчеркнул Олег Репченко.
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