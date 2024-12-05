Wildberries и Russ усилит складскую инфраструктуру

«Мы видим заинтересованность отрасли интернет-торговли в применении российских решений и технологий. За счет расширения производственных компетенций АО “ЩЛЗ” освоит серийный выпуск складского и логистического оборудования, что позволит обеспечить потребность одного из лидеров интернет-торговли в лице ООО “РВБ” в таком высокотехнологичном оборудовании», — сказал глава Минпромторга Антон Алиханов, слова которого приводятся в релизе.