Wildberries и Russ усилит складскую инфраструктуру

«В рамках плана мероприятий стороны займутся разработкой, производством и внедрением российского сортировочного, транспортного и грузоподъемного оборудования, роботизированных комплексов и установок, комплектующих и программного обеспечения для логистических и распределительных центров Wildberries и Russ», — сообщила компания.
Согласно сообщению, в рамках сотрудничества будет реализована дорожная карта по импортозамещению складского и логистического оборудования, а также по внедрению новых технологических решений, разработанных Щербинским лифтостроительным заводом. Взаимодействие поддерживается финансированием, предусмотренным действующими механизмами господдержки.
«Мы видим заинтересованность отрасли интернет-торговли в применении российских решений и технологий. За счет расширения производственных компетенций АО “ЩЛЗ” освоит серийный выпуск складского и логистического оборудования, что позволит обеспечить потребность одного из лидеров интернет-торговли в лице ООО “РВБ” в таком высокотехнологичном оборудовании», — сказал глава Минпромторга Антон Алиханов, слова которого приводятся в релизе.
Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким отметила, что новые решения планируется внедрять при строительстве и модернизации складских комплексов компании. «Использование такого оборудования входит в нашу стратегию развития автоматизации складов, что значительно ускорит доставку товара от продавца к покупателю», — добавила она.
В свою очередь, гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что для Wildberries и Russ было разработано индивидуальное решение для оптимизации складских процессов и повышения их эффективности. «Для Щербинского завода реализация такого проекта — это уверенное расширение направлений деятельности с учетом существующих компетенций», — указал Мутко.